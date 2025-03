Tornar a sortir als carrers: Palestina llibertat!

El 30 de març de 1976 la societat palestina va convocar una vaga general en protesta pel continu robatori de les seves terres per part d’Israel. L'Exèrcit sionista va assassinar a set joves palestins que, val a dir-ho, tenien «ciutadania israeliana». Els joves assassinats es manifestaven per aturar la confiscació d’Israel de 21.000 dunums (2.100 hectàrees) de terres palestines. La finalitat d’aquesta apropiació era construir colònies per a jueus i un camp d'entrenament militar. Des de llavors, cada 30 de març, es commemora el Dia de la Lluita del Poble Palestí per la Terra Palestina i el dret al retorn.

Aquesta efemèride serveix per desdir la fal·làcia segons la qual, en el relat de l’actual genocidi contra la població palestina, tot va començar el 7 d'octubre de 2023 (data dels atacs de Hamàs al sud del territori palestí ocupat per Israel). El cert i segur és que el procés de colonització i neteja ètnica de la Terra Palestina ve de lluny. Tot començà en el precís moment de la creació d’Israel el 1948. En el seu excel·lent llibre, intitulat ‘Palestina: heredar el futuro’, Luz Gómez explica una qüestió clau de la Nakba (terme àrab que significa «catàstrofe» o «desastre», utilitzat per designar a l'èxode del poble palestí) que no cessa: «Como el pueblo [palestí] y la tierra [palestina] estaban ahí, el Estado [sionista] recurrió a una legislación ex profeso de desposesión material y psicológica». Una despossessió colonial sustentada en una permanent agressió armada, la imposició d’un brutal estat d’apartheid, i, per tant, sistemàtica conculcació dels drets humans. No obstant això, la resistència del poble palestí mai no ha defallit. Malgrat la repressió, que dura des de fa setanta-cinc anys, ha resistit! I davant aquesta heroica resistència, el sionisme posà en marxa un ben tramat procés de neteja ètnica, del que el present genocidi n’és l’episodi més brutal.

Per protestar contra el recent incompliment per part d’Israel i EUA de l’alto el foc de 5 de gener de 2025 acordat entre Israel i Hamàs; per exigir al govern espanyol l’immediat cessament de qualsevol enviament d’armaments a l’entitat sionista-criminal d’Israel i la ruptura de relacions polítiques, diplomàtiques, econòmiques, i comercials amb l'ens sionista; per acompanyar el poble palestí en la seva resistència i en la commemoració del dia de la Terra Palestina; per clamar pel fi del genocidi palestí... el diumenge vinent, 30 de març, estem convocats ha sortir novament als carrers. Les entitats que articulen el moviment mallorquí de solidaritat amb la causa palestina ens convoquen a una nova manifestació que sortirà a les 18 h des de la plaça d’Espanya de Palma.

Cal tornar a cridar «Des del riu fins al mar, Palestina llibertat». I fer-ho sabent que, com bé diu Salah Jamal, membre rellevant de la Comunitat Palestina de Catalunya, «quan la gent crida ‘Des del riu fins al mar, Palestina llibertat’ no significa expulsar els jueus del territori. Significa tenir un país lliure i igualitari per tothom». Ara mateix no hi ha causa més noble, digna, i que millor sintetitzi les causes emancipatòries que la de Palestina. Aquests dies que el Món ha entrat en una nova i greu espiral d’horror i d’infàmia, ens toca recordar les paraules del poeta palestí, Mahmud Darwish: «Es deia Palestina. Es continua dient Palestina».