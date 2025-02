Ja fa mesos que vaig deixar Twitter. Facebook fa anys. WhatsApp és avui per avui una eina personal de comunicació de la que no puc prescindir, per més que conec alternatives ètiques i altruistes. Conserv Instagram com un magatzem de fotos, bàsicament naturalista, de la que em sap greu desprendre'm.

Elon Musk va comprar Twitter l'any 2021, en va pagar 44.000 milions de dòlars per ser-ne el màxim accionista i de segur sabia perquè ho feia. Aleshores poca gent podia pensar que realment fos tan eficaç com a eina de mobilització de la ultradreta a nivell mundial, ben especialment als EUA i Europa. Des de defora em sorprèn el grau d'influència d'aquesta xarxa d'internet de, diguem-ne comunicació, i encara em sorprèn més que, vist el que hem vist, el seu logo i presència sigui avui present a diversos mitjans de comunicació, pàgines web o premsa digital que són clarament de l'univers «woke», de bona gent, en diria jo. Perquè, quines són les conseqüències de la influència d'aquesta i altres xarxes d'internet, tot i esperant la IA, puguin facilitar que una majoria de població voti democràticament opcions ultradretanes i aquestes puguin accedir al poder? Vegem-ne l'exemple dels EUA. Només ocupar el càrrec de president, Donald Trump va signar el que se'n diuen ordres executives per abandonar l'Acord de París per a reduir les emissions de gasos hivernacles, sortir de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) (que va ser la que va gestionar a nivell global, mundial, la pandèmia de la Covid-19), treure el seu país de diverses organitzacions i agències de l'ONU (entre altres, la del Consell de Drets Humans), la suspensió del finançament de la Unrwa (Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient), a la que Israel ha prohibit la seva activitat a Palestina, ordenar revisar la implicació nord-americana a la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura); tancar tant com la resistència civil via judicial li ha permès, l'Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional (USAID), en anglès, titllant-la de «niu d'escurçons marxistes» (un d'aquests nius, Caritas Internationallis, va instar la comunitat internacional a pronunciar-se contra aquesta mesura i demanar a l’administració Trump que reconsideri la seva decisió. L’organització va advertir que la vida i la dignitat de milions de persones depenen de l’ajuda internacional), assenyalar, detenir, empresonar, deportar immigrants sense papers, especialment llatinoamericans, perseguir opositors, activistes pels drets humans, minories LGTBI+, etc. A les Illes Balears i al País Valencià en vivim tot un autèntic drama i tragèdia, d'aquest accés de la ultradreta al poder, tot en un temps d'autèntica emergència en tots els sentits per a la nostra terra i els seus habitants i d'alarma climàtica, de vulnerabilitat de la biodiversitat, de tragèdia humanitària, d'escala planetària, també.