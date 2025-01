Recuperar el polvorí de Santa Magdalena

El polvorí de Santa Magdalena, situat als peus del Puig d'Inca, és un espai militar en desús que es troba davant d’una nova oportunitat. Construït a mitjan segle XX, aquesta instal·lació ha estat declarada "propietat innecessària" pel Ministeri de Defensa, fet que obre la porta a transformar-la en un indret amb valor afegit per a la ciutadania, dedicat a la natura, la cultura i els usos comunitaris.

Amb una extensió de sis hectàrees i un entorn natural privilegiat, aquest espai té un enorme potencial per esdevenir una àrea de natura accessible, que contribueixi a posar en valor el paisatge i el patrimoni ambiental. Convertir-lo en un espai públic obert significaria oferir un lloc únic per al gaudi col·lectiu, la conservació del medi ambient i la convivència entre les persones.

L’Ajuntament d’Inca ja ha manifestat el seu interès en aquest projecte i ha fet una crida al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca perquè se sumin a aquesta iniciativa. La col·laboració entre institucions serà clau per fer realitat aquest projecte, que permetria donar una nova vida al polvorí i transformar-lo en un espai inclusiu i sostenible al servei de tothom.

Aquest projecte no és només una oportunitat per recuperar un espai abandonat, sinó també per reafirmar el compromís amb el futur del municipi i de l’illa. Convertir el polvorí de Santa Magdalena en un indret dedicat al benestar, la natura i les persones és una inversió de present amb un impacte positiu per a les generacions futures. Ara és el moment de treballar conjuntament per fer d’aquest espai un referent en sostenibilitat i convivència.