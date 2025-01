Mallorca, plataforma per la Pau

Avui, als que apostam per la resolució dels conflictes a través del diàleg, la democràcia i els mètodes no violents, ens torna tocar remar a contracorrent.

Aquesta mateixa setmana el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha reclamat als països membres de l'Aliança que han de dedicar més doblers a despesa militar, encara que sigui a costa d'invertir menys en polítiques socials.

Conscient que la proposta serà menyspreada, menystinguda i, fins i tot, hi haurà qui la vulgui ridiculitzar, vull insistir, ara i aquí, en la proposta de fer evolucionar Mallorca cap a una plataforma al servei de la Pau.

Al cap i a la fi, pensat fredament, no hi ha res més ridícul i absurd que les persones es matin les unes a les altres. I si intentar canviar-ho és considerat ingenu, pensar que els conflictes s'arreglen a tirs, és d'una candidesa estratosfèrica.

Proposam aprofitar que Mallorca és una terra admirada i estimada per molta gent. Un país vinculat al relax, al descans i al benestar, per fer una aportació sincera i honesta per millorar el món en el que vivim.

Volem ser un país que millori cada dia. Un país lliure, que es governi a si mateix. I volem usar el nom, el prestigi, el tarannà, el paisatge, els equipaments... de Mallorca per posar-los al servei de la Pau al Món.

Proposam que Mallorca sigui declarada com a territori de Pau, que es creï una institució dedicada a posicionar Mallorca en aquest sentit i que treballi per fer de la nostra terra una plataforma mundial dedicada a fer feina i afavorir el diàleg entre els actors dels diferents conflictes violents que hi ha al Món.

Mallorca ha de jugar un paper en la geoestratègia mundial. I aquest paper ha de ser el de facilitador i acollidor del diàleg per assolir la resolució dels conflictes.

La terra de Ramon Llull, com a espai de trobada, de diàleg i de Pau.