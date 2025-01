De traïdors n’hi ha pertot: no tan sols a Espanya, a Veneçuela o als EUA, sinó també a Catalunya

Els jutges durant molt de temps ens han estat presentats com els dolents de la pel·lícula. Però ara els jutges, els judicis i els tribunals de justícia són els encarregats de captar l’atenció dels votants i dels mitjans de comunicació, mentre la política continua per camins pedregosos i incerts. És culpable la presidenta Ayuso? Quines il·legalitats ha comès la seva parella? És culpable el president Sánchez? O són culpables d’il·legalitats la seva dona i/o el seu germà? On és la transparència? On és el bon saber fer? On són els bons polítics? No en trobam per aquí. I per això els anam a cercar per Veneçuela. Qui ha estat investit com a president no ha volgut mostrar les actes dels punts on es votava. Les ha mostrades el seu opositor demostrant que Maduro no havia guanyat les eleccions i que ell les havia guanyades, però al guanyador no l’han deixat entrar al país per esser investit president sota amenaça d’anar a la presó per terrorista. Això és la política actual? Al país més demòcrata del món damunt els papers com són els EUA, allà s’ha d’investir president un personatge que ha estat declarat culpable davant la justícia i que ha estat condemnat a 4 anys de presó que no complirà, i serà el primer president dels EUA que serà president essent al mateix temps convicte. Aquest futur president ha assegurat que en el primer quart d’hora del seu mandat, ordenarà indultar la majoria dels convictes que tot i esser condemnats varen assaltar el parlament dels EUA, el palau de la democràcia, que deixarà d’esser-ho si les coses continuen per aquest camí. Ens podem preparar per a viure un canvi climàtic i un canvi de manera de fer política, que sembla que també està envaïda per la contaminació.

Recordau en Trapero, aquell oficial dels Mossos d’Esquadra que va ser condemnat per mor dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017, i que recentment va ser exculpat i restituït al seu càrrec? Ara declara com a traïdors els mossos que varen ajudar Puigdemont i, a més, els suspèn de sou i de feina. Podem trobar la notícia al diari online VilaWeb, escrita per Arnau Lleonart i Fernández, el qual ens conta que tres mossos d’esquadra continuen essent investigats penalment, per aclarir si varen ajudar el president Puigdemont a tornar a l’exili, després que hagués aparegut a Barcelona el 8 d’agost de l’any passat.

Aquell mateix mes, el cos de mossos va obrir un expedient sancionador contra els tres mossos, i, cautelarment els va suspendre de sou i feina mentre no hi hagués una resolució judicial. Els o les defensores dels agents varen demanar l’arxivament de l’expedient, i a mitjan desembre, un dels mossos, Jordi R. va rebre resposta. No arxiven l’expedient, sinó que el consideren necessari, per tant, li canvien el lloc de feina i la funció que li ha de correspondre fer.

VilaWeb ha pogut accedir a la resolució interna, signada per Josep Lluís Trapero, que ara és director general de la policia catalana. Trapero accepta un dels arguments de la defensa dels mossos, que demana que la suspensió del sou de manera indefinida és massa contundent, perquè pot durar anys sense que hi hagi una sentència judicial. Per tant, demana que se’ls castigui d’una manera diferent, canviant-los el destí laboral. Si abans treballaven en un centre penitenciari de Barcelona, a partir d’ara hauran de treballar a l’aeroport, al Prat de Llobregat.

Trapero és molt contundent i ja dona per fet que els agents investigats varen ajudar Puigdemont, sense respectar la presumpció d’innocència. Més encara: no dubta a qualificar de traïció que un agent dels mossos d’esquadra no contribuís a detenir Puigdemont. Trapero confirma el seu pensament quan diu: «Casos com el present, amb l’atribució penal a un funcionari policial de fets com els que són objecte de les diligències prèvies seguides judicialment, trenquen la relació de confiança amb l’Administració a la qual pertany el funcionari [el cos de Mossos d’Esquadra], perquè són mostra de la seva traïció al seu deure i compromís adquirit amb la societat a la qual hauria de servir i ocasionen un greu perjudici a l’Administració».

En la seva defensa, els mossos desmunten les acusacions una per una, però no se’ls té en compte la seva opinió. Són tractats com si se’ls hagués expedientat a la direcció general de policia de Madrid o d’Espanya. És una llàstima. Ara, cada lector que intenti saber qui és o qui són els vertaders traïdors en aquesta història.