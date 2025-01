Exemples, causes i lliçons dels incendis forestals

No és d'ara, que no ho aniré a cercar, que grans experts i alhora opinadors dels desastres provocats per els incendis forestals en donen la culpa, gairebé empatats, al foc i a la vegetació, just ara hi han incorporat el canvi climàtic. Els costa molt veure, constatar que la primera i gairebé única causa dels incendis forestals, i de rebot la de la destrucció dels caus humans propers, és antròpica, humana, de dalt a baix, ni més ni pus: des del mateix punt d'inici, en la causa concreta que ha provocat aquest foc, digau-li accident, negligència, acció criminal, fins als motius afavoridors de la seva progressió i major extensió.

Del primer cas prou posar que mai no s'ha detengut ningú per haver provocat un foc a l'Albufera de Mallorca. Del segon, el de l'escenari que provoca la progressió, major extensió d'afectació i perillositat... si s'han instal·lat urbanitzacions sobre terrenys forestals, siguin costaners (pensau en Canyamel i tants altres) o en boscos interiors, s'ha fet amb el silenci més explícit, ensordidor i còmplice de l'administració forestal, qui en primer lloc i com a molt redactaran els informes favorables que calguin pel simple fet que cadascuna de les edificacions tenen piscina on omplir el «bambi» dels helicòpters o altres mitjans d'extinció i, en segon, demanaran, per llei o norma obligada, ampliar el perímetre de seguretat arreu d'aquesta urbanització, per protegir la urbanització, és clar, de la vegetació. Obvien que és aquesta, la urbanització, la causa de la provocació, inici i progressió de l'incendi forestal. Tot i afegint-hi el tipus de vegetació nova que s'hi instal·la, washingtònies, eucaliptus, gramínies alòctones que, per les bones raons que tenguin al seu propi hàbitat per fer-ho, són molt afavoridores de l'expansió del foc una vegada aquest ha agafat força, o sense citar les bardisses seques siguin de bruc, de fusta o de plàstic, igualment propenses a cremar o, de la dificultat que tancats, reixes de ferro espinós, parets, infraestructures implantades dins, o a prop, de terrenys forestals impliquen a l'hora de combatre l'incendi.

Com és que a un territori com el que ocupen algunes zones els Estats Units d'Amèrica hi ha, ara mateix, a l'hivern, tan devastadors i extensos incendis forestals? Com és que en un país tan avançat en tecnologies punta i experiència forestal i incendis forestals aquests focs no deixen de produir-se i de ser cada cop més virulents i extensos? Quina diríeu que és la lliçó de la que prenen nota els nostres gestors forestals de l'experiència professional forestal i d'incendis d'aquell territori tan allunyat i tan afectat pels grans incendis forestals? Ja vos ho dic: les cremes prescrites, pegar foc.