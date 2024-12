Es revisarà la dentadura dels migrants com a la casa dels esclaus

Durant aquesta setmana m’han passat dos fets senzills, però que m’han fet pensar i comprendre que a mi em costa improvisar quan ho he d’haver fet sense tenir-ho previst. Devers mitjan setmana em vaig trobar amb una al·lota que duia un micro amb una mà, i un home que portava una càmera de televisió que deia IB3 i em varen dir si volia contestar unes preguntes. Vaig contestar afirmativament i em varen demanar si considerava que existia un excés de població, a la qual pregunta vaig contestar que sí, però vaig voler explicar-ho per dir alguna cosa més i vaig dir que si es considerava com creixia o disminuïa una població s’havien de considerar els naixements i les defuncions, i vaig manifestar que no hi havia massa diferències perquè els naixements han disminuït, però que el fet de l’augment de la població era a causa de la immigració existent. A una altra pregunta sobre si hi havia habitatges suficients, vaig dir que no i que la causa era que els diferents governs no havien fet els habitatges socials necessaris. I ja no em varen demanar res més i varen continuar entrevistant una persona jove. Després vaig anar pensant en el que havia contestat i vaig començar a pensar que ho havia fet molt malament a criteri meu. Vaig pensar que el mateix hauria pogut contestar una persona amb ideologia dretana extrema, com els votants de Vox. I em vaig posar a pensar en tot el que no havia dit i hagués pogut dir: Que a més de la immigració, aquests que n’hi ha que diuen que vénen a llevar-nos serveis públics i llocs de feina, també venen molts d’estrangers a passar la jubilació aquí, ja que visc a un lloc que s’està urbanitzant molt, fent habitatges que no estan a preus assequibles, i que algú, que supòs que exagera, diu que només es venen o es lloguen a alemanys. De fora vendran que de casa ens trauran. També hagués pogut dir que els immigrants el que fan és ocupar llocs de feina que no volem fer nosaltres, els indígenes, i, a més, ajuden a pujar el nivell de vida de tots, ja que els llocs de treball que ocupen creen riquesa. Així que els immigrants són una necessitat pel bens que produeixen i una prova d’humanitat si ajudam persones que ho passen malament al seu país i asseguram que no es morin de fam, perquè nosaltres també hem estat immigrants, quan aquí hi havia misèria i gent que ho passava malament per viure. Record fa 70 anys com arribava al poble qualcú amb un cotxe que devia tenir uns 5 metres de llarg, al que deien que era un «Ayga» i que deien que venia de Cuba, que allà hi havia anat com a emigrant i que s’havia fet ric i venia a demostrar-ho a familiars i amics que l’havien vist marxar sense un cèntim.

L’altre fet que es subdivideix en dos, ha estat el que el PP per aprovar els pressuposts ha admès el fet que es miràs la dentadura als migrants per conèixer la seva edat, cosa que exigia el partit Vox per aprovar-los. Sort que la mateixa setmana va sortir publicat a Última Hora l’article en català «Apunts a favor dels emigrants inmigrants» del professor jubilat Manel Miquel. Per la seva importància i relació amb el que m’ha passat en transcriuré uns quants fragments: «Nosaltres vàrem ser emigrants allà on vàrem posar els peus, però uns emigrants conqueridors que ens vàrem entretenir en destruir la cultura i la forma de vida a les terres que conqueríem,empresonant, matant i violant els nadius i ens vàrem fer els seus amos i ens vàrem apropiar de les seves terres i de les seves riqueses. A aquella terra li vàrem robar tot allò que volíem per a nosaltres. A ells els vàrem convertir en els nostres esclaus (…) Els vàrem convertir en coses per a explotar i els vàrem equiparar als animals, tant és així, que el seu valor s’establia segons l’estat de la seva dentadura (...)».

«Un exemple: Al Senegal vàrem construir al 1784 allò que en deien ‘La casa dels esclaus’. La valoració que es feia aleshores en aquest indret, era la següent:

Dones: Preu superior als homes; es valoren com a qualitats els pits i la dentadura.

Nens/nes:Valorats qualitativament per la dentadura i com de saludables semblen en el moment de la transacció».

«Les famílies eren separades sense possibilitat de reagrupament. Durant el transportm en vaixell, els que es posaven malalts eren llançats al mar».

Quina diferència hi ha entren el 1784 i el 2025? Aquí el PP i Vox admeten que es miri la dentadura als migrants. Ara només falta que demanin que al Parlament se li digui ‘La casa dels esclaus’.