Sisena escola sobiranista a Girona

Aquest cap de setmana llarg, ha tingut lloc a Girona la sisena Escola Sobiranista organitzada pel CIEMEN, Coppieters Foundation i el Fòrum Sobiranista que agrupa una vintena de fundacions i entitats sobiranistes, entre les quals hi ha les Fundacions Darder Mascaró, a més del grup Blanquerna com a observador, de la nostra comunitat autònoma.

El tema a debatre i reflexionar fou ‘Els drets lingüístics a Europa’. Un centenar de joves arribats de les diferents nacions de l’Estat espanyol com Galiza, País Basc i Navarra, Canàries, País Valencià i les Illes Balears a més dels catalans, amfitrions.

Divendres s’inaugurà amb una taula rodona sobre ‘100 anys de lluita per la sobirania, perspectives de futur’, ja que el CIEMEN havia organitzat un seminari sobre el centenari de GALEUSCA 1923-2024, amb diverses taules rodones des de la perspectiva històrica d’aquest moviment.

El dissabte 7 s’inaugurà l’escola per part de Josep Huguet membre de Consell científic de Coppieters Foundation i Miquel Rosselló president del Fòrum Sobiranista, a més d’unes paraules de Marina Gay vicepresidenta d’Omnium Cultural i Lluís Salellas batle de Girona.

A continuació la primera taula ‘Les llengües minoritzades i la diversitat lingüística a Europa en l’actual context. Una visió des de la sostenibilitat’, comptà amb la magnífica intervenció d’Antoni Llabrés Fuster, president de l’OCB que retratà de manera didàctica la realitat lingüística de les nostres illes Balears, amb l’espectacular augment poblacional que hem tingut en els darrers vint anys i les conseqüències que l’activitat turística té sobre la llengua catalana. Amb ell n’Elin Haf Gruffydd Jones explicà la tasca que fa l’European Language Equality Network-ELEN.

Després hi hagué reunió dels presents, dividits per grups per poder debatre els temes tractats de manera més participativa. A continuació la segona taula sobre ‘Perspectives legals. De la Declaració Universal dels Drets Lingüístics al Protocol de Donosti, cap a una llei de llengües’, amb Manex Mantxola Urrate de Kontseilua, Marcos Maceira Elras de la Mesa pola Normalización Lingüística i Anna Oliver Borràs Presidenta d’Acció Cultural del País Valencià. Igualment, després de la taula hi hagué reunió de grups per debatre i reflexionar sobre aquesta proposta d’una llei de llengües.

Després del dinar el tema era ‘Protecció lingüística i política comparada’ que es comptà amb Davyth Hicks, especialista en llengües europees minoritzades de The european Language Equality Network -ELEN, Vicenta Tasa membre de l’Acadèmia Valenciana de la llengua, professora de dret constitucional de la Universitat de València on és la directora de la Càtedra de Drets Lingüístics, i Sergi Morales Oliver, doctor en filosofia política i professor de la Universitat de València, que parlaren de ‘Protecció i promoció de les llengües cèltiques, Llengua i estat, el cas de Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística, i el cas flamenc i l’alemany a Bèlgica’. Interessantíssimes totes les intervencions.

A continuació, ‘La lluita contra l’imperialisme lingüístic. Mobilitzacions populars, la incorporació de nous parlants i el rol de les noves tecnologies’, comptà amb Josep Buades, portaveu de Joves de Mallorca per la llengua, que explicà les mobilitzacions del Correllengua, i l’Acampallengua, Ane Elordi, coordinadora general de la Korrika, País Basc, sobre l’experiència de la Korrika, Montserrat Casacuberta, regidora de política lingüística a l’Ajuntament de Rennes, Bretanya per la UDB, ens contà els moviments en defensa de la llengua bretona, en Fernando Ramallo, professor titular de lingüística de la Universitat de Vigo, ens il·lustrà sobre els nou parlants, i finalment Albert Lloreta, periodista, sobre el rol de les noves tecnologies que desmuntà algunes de les afirmacions reiterades sobre aquestes i les influències que exerceixen en la població.

Finalment, la cloenda i valoració fou a càrrec de David Minoves del CIEMEN i Floren Aoiz d’Iratzar Foundazioa, ambdós membres de la Junta del Fòrum Sobiranista.

Com és costum l’Escola finalitzà amb una visita guiada per Girona el diumenge matí. Una sisena trobada on molts joves dels diferents territoris de l’estat es reuneixen per debatre, reflexionar, a la vegada que no manca temps per la diversió i la cultura.