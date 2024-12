PP i PSOE, els partits que ens volen enfonsar

Res de nou… ja ha fet un mes des que la DANA va agafar amb els calçons desfets els polítics responsables de poder salvar moltes de les vides que es varen perdre. Continua havent-hi garatges inundats, plens de fang i llot, insalubres i amb les persones rebent un mínim d’ajudes o continuant sense rebre’n. Abans els polítics no hi eren, continuen ara sense esser-hi. Queda clar, de cada dia més, que quan es tria una llista, l’únic que s’exigeix és que diguin que sí a tot el que els manin: «vota sí», «vota no», «vota el que et digui jo». Ara ja pots anar a cobrar el teu bon sou, que contrapassa tres o quatre vegades el sou mínim, ja que t’han fet votar que no el pots pujar gaire. Quan s’acosti el dia en què s’ha de votar un paquet de 30 esmenes preparat pel teu soci extremós, aquell que no veu que la terra s’encalenteix, aquell que no creu que siguin els homes els que maten dones, aquell que pensa que és un ésser privilegiat per haver nascut on ho ha fet i que creu que els que hagin nascut en llocs miserables, estiguin condemnats a morir-se de fam, abans que repartir el poc que es té. Llavors aquells polítics inútils, que guanyen un bon sou, dedicaran aquest sou a anar-se’n de viatge o de festa, sense ni llegir-se les 30 esmenes que haurà de votar la setmana que ve, si són fetes per un soci nostre, les votam i ja està, i això és el que va fer el gran partit de Feijóo, aquell que diu que mentre el seu partit no governi, i continuï governant el partit del Sr. Sánchez, les coses aniran malament als espanyols contents i també aniran malament als espanyols disgustats, perquè no ho volen ser i no els deixen.

Doncs, aquest partit tan important i capaç de resoldre-ho tot, es va presentar a la sessió en què s’havien de votar les 30 esmenes, sense haver fet un mínim de deures, que era haver-les llegit i saber si hi estaven conformes o no. I varen votar que sí a les 30 esmenes. Això vol dir que varen votar que el català no fos llengua vehicular a l’escola i que tampoc no ho fos a l’administració. És a dir, fer desaparèixer el català dels llocs mínims on les lleis i l’Estatut d’Autonomia l’havien col·locat. Ja se sap, els de l’extremadreta, els de Vox és això el que volen i mai no han anat d’amagat. Sempre han dit que no volen català enlloc, cosa que no han fet els del PP, que governaven quan es varen fer les lleis que el protegien. La qüestió és que la presidenta del Govern balear, representant del PP, sense cap tipus de vergonya i sense expulsar els diputats del seu partit, que es dediquen a la vagància i que no fan la feina que els correspon, no han estat destituïts i enviats a casa seva a fer horeta durant tot el dia, una rere l’altra. Ara diuen que hauran de fer un decret per compondre tot el que han desarreglat per la vagància dels votants del PP. Els seus votants poden estar ben contents, ben contents d’haver votat una colla de malfeners. Vergonya de votar un partit com aquest! O enhorabones per haver votat un partit que vol enterrar la llengua considerada inútil i que encara causa problemes, sense resoldre’n cap.

Segons el que publica Viqui a X, ja se sap que recentment es diu que a X es publiquen moltes ‘fakes’, moltes mentides, jo crec que el que publica Viqui té gran part de raó, fa que sembli que el virrei Illa ajuda Espanya perquè ens robi més. Això és el que diu Viqui:

«Espanya rep de la UE 1.946 milions d’euros anuals. Espanya rep de Catalunya, 21.196 milions d’euros. Catalunya paga a Espanya gairebé el mateix que Alemania paga a la UE. Si fóssim estat pagariem uns 3,5 milions d’euros aproximadament a la UE. Sabeu quant va rebre Espanya, només el 2023, en transferències corrents de l'exterior, a part de la UE? 1.374 milions d’euros. Com els varen distribuir? Madrid va rebre 173.200.000 euros i Barcelona 0 euros. Aquest 2024, els municipis de Madrid han rebut deu vegades més que el conjunt dels catalans. I què fa Salvador Illa? Diu que Catalunya contribuirà, encara més, a millorar Espanya. No cal ser un visionari per adonar-se que aquest (Illa) ha vengut a acabar de carregar-s’ho tot. Aquí els votants socialistes s’han ben lluït també».