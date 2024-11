Ametllers i garrovers antifeixistes

Ara mateix, per esser conspiranoic del tot, vos diré que crec que la tercera guerra mundial fa dies que ha començat. Quins són ben bé els dos bàndols? No ho sé, però sí crec que a prop nostre el Mossad, és a dir les SS sionista-israelianes amb col·laboració estreta amb la CIA i equivalents alemanys, francesos, neerlandesos, hongaresos... nazis en definitiva, són una intromissió a les nostres vides i que estan, en màxima conspirativa i bèl·lica com un tòxic mortal.

Si a mi em digues un amic, en ple camp d'ametllers mallorquins tramuntanencs, em digues, que aquesta gent no té cap escrúpol en matar infants, directament disparant-los al cap o on puguin fer-los més mal ho creuria; passa ara, ho he vist, ho heu vist, així com he vist, heu vist cremar-los vius, o esclafar-los sota el pes dels enderrocs de les seves cases, és així, ho he vist, ho heu vist.

I si també em digues, a l'ombra d'un garrover mallorquí, que gràcies a les seves IA i tecnologies militars avançades, aquest espècimen criminal detecta qualsevol dissidència conscient al seu objectiu messiànics i colonialista sonat amb referents de fa dos mil anys o més, amb armes però d'ara, ho crec. I que és actiu i detecta (avui és fàcil), investiga, espia dissidència al seu criminal objectiu inhumà, ara, aquí mateix, a dins ca nostra o a dues passes dels nostres ametllers i garrovers mallorquins, ho crec. No és mal de fer, qui és, qui són els ciutadans, les persones més conscienciades contra la ultradreta local, europea, mundial, contra el genocidi palestí? No moltes.

Una de les darreres solucions colonialistes britàniques, vencedores de la segona guerra mundial, va consistir en convertir Palestina en una colònia, no jueva, sinó sionista, terrorista, talment com s'ha demostrat. Varen concentrar, convertir un territori amb una població palestina establerta en el mal més letal que se li pugui inflingir.

Durant segles musulmans, cristians, jueus, varen conviure en aquest i en molts altres territoris de la conca mediterrània. Els anglesos, els nord-americans d'ascendència anglesa, i més a prop els europeus, han establert uns criteris genocides a la seva alçada europea per convertir Palestina en un infern, un infern que crema i es propagarà com un foc arreu del mon.

El colonialisme anglès, espanyol, francès, belga, neerlandès, alemany, rus... només poden demanar perdó, si creuen (no hi ha alternativa) en valors europeus de societat democràtica, plural, lliure, culta, igualitària i avançada, ho han de demostrar amb fets polítics, legislatius i judicials, han de rectificar, restaurar el mal fet, i lluitar alhora contra les forces que s'hi oposin. La terra, Europa, com la humanitat, és diversa i una. Cal actuar com una resistència antifeixista, ara sí.