Demetrio Peña, el meu cap, el meu president

Desolat per la notícia del traspàs de Demetrio J.Peña Collado, voldria escriure una petita semblança d'uns dels meus primers ocupadors, des del setembre de 1978 fins al juny de 1986, uns plens d’efervescència política i sindical on mercè a la seva visió i direcció es va configurar un moviment reivindicatiu en relació amb el petit empresari que, en els moments de la caiguda dels sindicats verticals estava plenament desorientat amb un sentiment important de reviscolar els funcionaments democràtics dins les seves institucions que, per primera vegada, el ferien sentir qualcú en el món de les patronals.

Home de conviccions democràtiques arrelades, d'honestedat exemplar, va liderar no només a uns empresaris que sentien que el moviment de les pimes era qualcuna cosa més que un titular i amb un equip tècnic de qui vaig ser el cap, la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la Pimem, es va arrelar en aquells anys d'una manera ferma, no només a Palma, sinó, sobretot, als pobles, cercant aquell petit empresari que mai havia tingut ni veu ni protagonisme.

En Demetrio va dialogar amb en Jeroni Alberti, en Francesc Tutzó i amb en Gabriel Cañellas d'una manera oberta i clara, i amb el suport de més de vuit mil afiliats en aquells moments, i va aconseguir moltes millores en la consideració dels petits empresaris a les primeres normes que es varen desenrotllar en la nostra autonomia.

Fou el meu cap, i des de la botiga de La Bolsa del Televisor, al centre històric de Palma, encomana feines i més feines que l’equip de Pimem, que amb na Prados Gómez, en Joaquin Campuzano i els plorats Jaume Moncadas i Toni Mas anàvem desenrolant, en un moment que no hi havia internet i que enviar una circular als socis era una autèntica odissea. Del local del Carrer Reina Esclaramunda al de Via Alemanya vàrem anar ampliant serveis i persones per aquells primers anys que son tot un exemple d’inventiva, racionalitat i bones pràctiques.

Tot un honor el fet de poder haver estat al servei d’aquest home irrepetible, sempre feiner i explicatiu, que ens ensenya que el petit empresari és necessari, bàsic i fonamental en la vida de la nostra societat i que tantes i tantes vegades és maltractat, poc escoltat i que malgrat tot, sempre està allà, col·locant a persones i donant el millor de si a la nostra societat.

Demetrio J.Peña, t'ha arribat el descans, i el meu condol a la teva família, i vull fer públic que tu has estat i seràs l’únic president de la meva vida. Gràcies per a tot el que em vares transmetre. Que la terra et sigui lleu.

Miquel Àngel Riera Ximenis, secretari general de Pimem de 1978 a 1986.