Ha mort Demetrio Peña, fundador de Pimem i Pimeco i defensor del petit comerç de Mallorca

El comerciant Demetrio Peña, fundador de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem) i de l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (Pimeco), ha mort aquest dissabte a 85 anys. El funeral serà a l'església de Santa Pagesa aquest dimecres a les 20 hores.

Demetrio Jorge Peña Collado (Vélez Rubio, Andalusia, 1939) va ser un gran impulsor del moviment associatiu entre l'empresariat. A Mallorca va fundar Pimem, associació de la qual fou president en el període de 1977 a 1989. Va crear la Fundació Deixalles, composta al 50% pel Bisbat de Mallorca i al 50% per Pimem. Per aquesta iniciativa i altres com les campanyes 'No la llancis' se'l considera un pioner en la introducció i la promoció del reciclatge a l'illa. Des de 1986 fins a la seva jubilació fou el president de l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca, Pimeco. El 2006 va rebre el Premi Ramon Llull.

Pimem ha volgut donar el condol a familiars i amics de Peña després de conèixer la seva mort: «La patronal el recordarà, no només com el fundador de Pimeco i Pimem sinó com un lluitador incansable dels interessos del petit comerç i la pime mallorquina. Descansi en pau».