Mirar cap a Vance

A l'època de George Bush com a president dels Estats Units d'Amèrica, corria la brama que si hi havia un atemptat contra el President, els guardaespatlles tenien ordres de disparar a matar... contra el vicepresident.

I és que Dan Quayle, que ocupava la vicepresidència en aquella època, tenia fama de ser un autèntic inútil, més curt que una màniga de guardapits.

Aquests dies d'eleccions als EUA he recordat l'anècdota i vist com ha anat tot i la fal·lera que hi ha allà per disparar a matar, he començat fixar-me en la figura de J.D. Vance.