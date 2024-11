La caiguda d'Errejón

Aquests dies, premsa i xarxes van plenes del cas Íñigo Errejón. Certament, els motius de la caiguda de l'exportaveu de Sumar al Congrés, no poden ser més devastadors per a un dirigent polític que s'ha destacat per defensar el feminisme i el dret a la salut mental. Motius que també esquitxen de ple Sumar.

La imatge d'algú que defensava de forma brillant i contundent els drets de les dones i criticava amb una duresa i contundència igual de brillants els agressors sexuals i el masclisme, a davant les càmeres, s'estavella de forma brusca i violenta quan hom se l'imagina fent algunes de les pràctiques de les quals l'acusen. A la nit, el cap de setmana, o quan fos. Bestialment insostenible, tot plegat.

El linxament mediàtic, habitual i gens encertat, si es vol respectar la presumpció d'innocència, les reaccions poc creïbles i un punt teatralitzades del seu partit, amb cap de turc inclòs, com podria ser el cas de Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid. Arenillas, segons la direcció del partit, va actuar pel seu compte i risc, quan va mediar en favor d'Errejón, tot intentant evitar que una al·lota denuncies públicament que li havia tocat el cul al festival Tremenda Fem Fest, que es va fer a Castelló. La cúpula del partit l'ha feta plegar.

Sigui com sigui, el cas és que a l'esquerra del PSOE, el panorama que resta a partir d'ara, és molt delicat. L'escàndol afecta també Podemos. No oblidem que Errejón, va ser-ne un dels fundadors. Gran amic de Pablo Iglesias, fins fa cinc anys, quan varen rompre l'amistat per diferències polítiques i d'estratègia. Els egos, les ànsies de manar i creure's els elegits per a missions d'alta volada, també devien influir en la seva ruptura.

Dubt que el ja exdiputat, i doctor en ciències polítiques, sigui un monstre o una excepció, en ambients d'elit política, com els que es movia. Però per ser qui és, i representar tot el que representava, doncs la reacció cap a ell, ha estat de lògica contundència. Ara, Sumar tendra el repte de refer-se'n. I de guanyar una credibilitat, que malgrat haver actuat de forma ràpida i expeditiva, queda greument tocada.

Jaume Burdils, Sociòleg.