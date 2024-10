Monarquia, contradiccions i discriminació lingüística

Monarquia o esquerra violenta? Ni l’una ni l’altra. Ayuso. Aquesta té els ovaris ben... o mal posats. Depèn de quin siga el partit que votes. Que he d’anar a veure el president? No aniré a besar-li el cul. Però si et toca anar-hi per protocol! A mi no m’importa el protocol. Ja es complirà el protocol quan jo sigui presidenta. El president actual no es mereix que se li desitgi cap bon dia. El nostre monarca no es mereix tenir un president com aquest. Quan jo seré presidenta, el monarcca restarà ben content. Sera vostè presidenta abans que l’al·loteta sigui reina? Seré presidenta durant tot el regnat de Felip VI i estaré disposada a esgotar el regnat d’Elionor I. Idò ens divertirem ben molt i aprendrem totes les paraules que serveixen per insultar del diccionari. I Ayuso acabarà asseguda a la taula dels acadèmics de la llengua espanyola per engrandir l’apartat dels insults que se li ha quedat curt. També el de les mentides. La futura reina Elionor I ja comença a rebre l’herència del seu pare Felip VI. Ara ja reparteix els premis princesa d’Astúries i ja comença a exalçar els traïdors a Catalunya com l’espanyolitzat Joan Manuel Serrat. I aquell que en altre temps fou republicà, ara encapçalaria qualsevol candidatura monàrquica. També aquests dies hem pogut assistir a una classe en primera fila per comprovar el significat de l’expressió «prediquen el que no creuen». Després de poder sentir dir en veu alta i segura que el seu partit i ell mateix defensaven que s’acabàs amb la violència sexual contra les dones, com anava explicant el portaveu de Sumar, Sr. Errejón, ara resulta que al mateix temps que defensava la llei de la igualtat de les dones, ell delinquia a tort i a dret. Fins ara, la lliçó més clara de predicar el que no es creu la tenien els capellans i la gran majoria de religiosos. Ara ja sabem que podem generalitzar aquest fet als partits dits ‘progres’, que volen representar l’esquerra i que són incapaços de fer-ho.

Segons dBalears, la Plataforma per la Llengua ha denunciat que un metge de l’Hospital Universitari Dexeus de Barcelona es va negar a atendre una pacient perquè parlava en català, i perquè al volant de prestació assistencial, en el qual es reconeixen els fets, es responsabilitza la usuària per haver-se negat a parlar en castellà i s’afirma que la petició de parlar en català és «grotesca i xenòfoba».

La Plataforma per la Llengua creu que els fets són molt greus, perquè el mateix hospital, del grup QuirónSalud, la va fer esperar una hora més per trobar un metge que la pogués atendre en català, i perquè, malgrat haver reconegut els fets, l’hospital tampoc no s’ha compromès a prendre cap acció contra el metge; per això, se sol·licita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures corresponents contra el metge i l’hospital.

Els fets varen passar el 15 de setembre al vespre, quan la usuària va acudir a l’hospital amb l’espòs perquè havia tengut un episodi d’amnèsia temporal el matí, quan havia arribat a casa sense recordar d’on venia. El metge que els va atendre els va demanar que parlassin en castellà, i quan la pacient li va preguntar si no hi havia ningú que entengués el català, ell li va respondre que no. Preguntat si tampoc no hi havia cap traductor disponible, el metge, segons que relata la pacient, es va enfadar i va contestar: «Som a Espanya i aquí es parla espanyol, parlem espanyol i ens entendrem tots». La pacient va defensar que tenia dret de ser atesa en català, perquè eren a Catalunya, i li va demanar «més empatia per a no crear més angoixa i preocupació». El sanitari va dir que allò era xenofòbia i els va acusar de maleducats i se’n va anar, cosa que va fer que l’home de la pacient el seguís per recriminar-li que deixassin la dona sense atenció mèdica. Finalment, al cap de més d’una hora, l’hospital va atendre la dona amb un metge que no parlava català, però que deia que l’entenia, i un traductor al costat.

Al volant de la prestació assistencial de la pacient es reconeixien els fets, però es responsabilitzava la víctima. El text, que signa el segon metge, per bé que sembla que recull el testimoni del primer metge, diu: «Ingressa en companyia del seu marit, parlant de manera grotesca i xenòfoba i exigint que sigui atesa amb una persona que únicament parla català la qual no es deixa atendre, se li manifesta de manera educada que per poder arribar a una millor comunicació que parli en castellà, la pacient s’hi nega, per la qual cosa és impossible la comunicació. La pacient exigeix que, si no és en català, no parlarà amb ningú llevat que tengui un traductor».

La Plataforma per la Llengua fa temps que situa el sector sanitari com un dels àmbits en què les discriminacions lingüístiques són més preocupants. Durant el 2023, l’entitat va atendre 221 queixes per aquest tipus de discriminacions solament al Principat, més del doble que el 2022. Pel que fa a l’Hospital Universitari Dexeus, l’entitat ha rebut tres queixes per raons lingüístiques en només un mes. Durant el 2024, unes 10, mentre que el 2023 se’n varen rebre només dues. Per la seva banda, QuirónSalud va rebre trenta queixes el 2023 i enguany ja n’ha rebut vint-i-sis.