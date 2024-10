Si volem parlar en català ho haurem de fer a la reserva índia on se’ns haurà confinat

Continua el joc de creure quin és el millor caçador. Els del PP volen caçar Sánchez i els del PSOE volen caçar Feijóo o Ayuso. Un que té la seva dona acusada de corrupció i una altra que hi té la parella. Cap dels dos admet l’acusació de la parenta o del parent espera a ser. Els fiscals pareix que ajuden l’un i els jutges sembla que ajuden l’altra. Mentre s’aixequen al Congrés per llançar-se greus acusacions o es posen més drets que el pal d’un fanal davant els micros dels periodistes. Mentre a l’Orient es va matant gent, els Coreans del Nord volen ajudar els russos a vèncer els ucranians, i als Estats Units existeix una lluita sense parar per veure qui vencerà a les eleccions. Mentre, aquí a les Illes, l’STEI guanya un plet al Govern perquè en temps de la Covid no es va voler aplicar una puja dels salaris, perquè es deia falsament que no hi havia doblers, i ara cada mestre o professor podrà cobrar uns 2.000 euros més que li deu el Govern actual. Però quan serà que pagarà el Govern? O se’ls haurà de posar un altra plet per poder cobrar?

Una alumna del grau de Formació Professional d'Integració Social de l'IES Ramon Llull de Palma ha denunciat un nou cas de discriminació lingüística que li han provocat uns companys de classe. Segons ha explicat P.Q. a l'ARA Balears, els fets tingueren lloc fa unes setmanes quan, en començar el curs, la professora de FOL (Formació i Orientació Laboral) demanà als alumnes en quin idioma volien que s'impartís l'assignatura. Aleshores, P.Q. votà que es fessin les classes en català, moment en el qual la professora demanà a l'alumna per què havia triat el català, ja que, segons ha explicat, fou l'única, perquè la resta trià el castellà. L'estudiant respongué que havia triat el català perquè era l'idioma vehicular del centre i amb el qual se sentia més còmoda. Alguns companys li recriminaren que no tingués empatia per la gent que no entenia l'idioma. I això no va acabar aquí, ja que l'estudiant qüestionada per haver elegit el català rebé una sèrie de WhatsApps per part d'un dels companys que li havien retret la seva elecció a classe i l'atacaren per expressar-se en català. Li deien: «Em sembla de molt mala companya el que vares fer perquè hi ha persones que tenen dificultats amb el mallorquí, ningú té problema a fer-ho en castellà, excepte tu. Em sembla que les teves maneres foren inadequades i feres comentaris que esper no haver de tornar a escoltar», deia textualment un dels missatges d'aquesta xarxa social. «Les teves companyes demanaren en castellà, ja que, com comprendràs, potser no els surt del cony treure's el B2 o no volen treballar aquí», i continuaven. «No ens demanis que ens posem al teu lloc, jo estic integrada i no parl mallorquí», entre altres atacs. Amb tot, P.Q. ha lamentat que es produís aquesta situació tot just començar el curs i, per això, decidí publicar-ho a través d'X per explicar els fets, publicació per la qual reconeix que ha rebut molt de suport. Però aquest és un exemple que demostra que els immigrants espanyols no es volen integrar de cap de les maneres, com ja feien els immigrants del segle XX.

Segons Agustí Soler i Regàs a l’X, ens fa a saber que el nou secretari d’Afers econòmics, Francesc Trillas, diu que als independentistes se’ls hauria de proporcionar una espècie de territori Amish, supòs que això vol dir que és el mateix que es proporcionava a l’oest d’Amèrica, una reserva índia. Aquesta perla botiflera és el darrer obsequi d’Illa als catalans. No calen explicacions. És el que fa temps pensàvem. Serà per això que a la cadena de televisió espanyola TV2 posen cada dia a migdia una película de l’oest, on indis apatxes i d’altres ètnies s’han d’esforçar per defensar les reserves on els confinava el govern dels Estats Units. Ens trobarem qualsevol dia en aquestes circumstàncies?