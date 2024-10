12 d’octubre, dia de l’espoli a Amèrica, que continua avui a Catalunya

Aquest dissabte, 12 d‘octubre, els evangelitzadors naveguen com a peixos dins l’aigua. Celebren l’arribada i descoberta d’un nou món on creuen i pensen que varen dur la civilització. Ja vaig apuntar a l’article anterior que el que és segur és que hi varen dur l’espoli. Devers Llatinoamèrica hi ha molta gent que ho sap i ho reclama. No sé si alguna vegada Espanya quedarà lliure i cabal de tant com es va robar allà. Fins ara se’n surten dient que això és fruit d’una llegenda negra escrita per un capellà i esperen que siguin els llatinoamericans els qui retornin el deute d’haver estat civilitzats i evangelitzats. Això és el nostre món. Així funciona. Aprofiten la festa també per evangelitzar Espanya, que n’està ben necessitada, igual que n’està l’església i a la qual li ajuden amb una bona empenta, donant fe de la confessionalitat de l’Estat i no posen en dubte l’excés o la manca de fe del poble, al qual volen garantir-li la vida eterna. No sé si ho aconsegueixen. Ja poden estar contents si només va ploure i no va fer cap calabruixada ni cap tormenta envoltada de trons, llamps i ventades.

Mentre, per aquí no es perd el temps. Els polítics governants estan pendents que Catalunya no rebi un finançament singular. Segons algú que es fa dir Viqui a l’antic Twitter, ara X, manifesta que el president de la Junta de Galícia A. Rueda diu «el finançament singular per a Catalunya farà perdre a Galícia més de 450 milions d’euros». Rodríguez Ibarra, expresident de la Junta d’Extremadura, «amb el cupo Catalunya guanyarà 30.000 milions i Extremadura en perdrà 2.000». Iziar Azenjo, de Castella La Mancha, «el finançament de Catalunya provocarà que Castella – La Manxa perdi 238 milions d’euros i en tota la legislatura seran un total de 714 milions», JuanMa Moreno, president de la Junta d’Andalusia, «la Comunitat perdria al voltant de 6.000 milions d’euros si anava endavant el finançament singular de Catalunya», Antonio Repullo, diputat del PP al parlament andalús «30.000 milions seria el cost d’un concert com el català per a Andalusia», García Page, president de la Junta de la Comunitat de Castella – La Manxa, «la riquesa de Catalunya no és dels catalans, és de tots» Comenta la Viqui, «el finançament singular no el tindrem, però a cada dia que passi ens aniran donant les dades que ens han amagat del saqueig a Catalunya durant anys. Després s’ofenen quan els dius colla de xupoters, aprofitats i ganduls, que viviu a costa dels catalans. Enga que no pari la festa!!» No hi ha temps que no torni. No fan més que viure igual que ho feien després d’anar a Amèrica a devastar-la. Ara volen continuar fent el mateix amb Catalunya. Els doblers de Catalunya són de tots, la riquesa d’Amèrica és de tots. Per què no són de tots els doblers dels rics, aquests tan protegits pels peperos?

Francesc de Dalmases i Thió, de Junts per Catalunya diu que dels que protesten n’hi ha que no han fet feina mai, com és el cas d’Emiliano García Page del PSOE, que amb 19 anys ja era regidor, que ha estat conseller, diputat, alcalde, senador i ara president. No sap el que és guanyar-se la vida en el món privat i li cal l’espoli català per viure a cos de rei. Ser independentista també és dir prou a aquesta presa de pèl.

Un fet controvertit i que a les xarxes es tracta segons d’on véngui el vent és de qui són els bons, els palestins o els israelians. Com que sembla que la força de les armes dels israelians han fet molta destrossa i han matat molta gent de manera indiscriminada sembla que als palestins els correspon major compassió, això vol dir que és molta la gent que està a favor dels palestins i en contra dels israelians. De totes maneres, tant els uns com els altres estan a favor d’Espanya i contra Catalunya. Així que cadascú es posicioni com li doni la gana. Agustí Soler i Regàs ens informa a X sobre la qúestió i diu: «El 20 de novembre del 2017, Mahmud Abbas, president de Palestina, va manifestar al rei Felip VI el seu suport a la unitat d’Espanya. Aquest 6 d’octubre la CUP ha fet una crida a manifestar-se pels palestins, o sia, a favor d’aquells que ens volen sotmesos a Espanya. La CUP ha perdut el nord». Per esser objectiu, transcriuré una rèplica d’Àlex Romaguera, que replica a Agustí amb el següent: És una petita notícia titulada: ‘Israel reitera el seu suport a la unitat d’Espanya enfront del secessionisme’. La notícia explica que el president israelià, Reuven Rivlin, ja ho havia expressat en una sessió solemne en el Senat i durant el sopar de gala oferit un dilluns a la nit pels reis en el Palau Reial. Així que els independentistes tenen llibertat per posar-se de part dels que els véngui de gust, si és que s’hagin de posar de part dels que pensen com els espanyols.