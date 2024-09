Repudi a l'agressió criminal d'Israel al Líban!

El sionisme israelià ha iniciat una nova agressió, aquesta vegada contra el Líban. Entre el dilluns i el dimarts passats, l'aviació israeliana, per ordres del govern ultrareaccionari i feixista de Netanyahu, va efectuar bombardejos massius contra el Líban, matant fins ara a 558 persones, entre elles, 50 nens i 94 dones.



Israel repeteix l'expedient sagnant que ha executat a Gaza des de l'any passat, assassinant civils, particularment menors.



Els bombardejos s'han dut a terme en el sud del país, però també en la capital, Beirut, així com en localitats de l'interior, i estarien preparant-se per a atacar la vall del Bekka, en el nord-est del Líban.



En aquest país no es produïen bombardejos d'aquesta intensitat des de l'agressió sionista del 2006.



Els bombardejos efectuats amb avions F-35 facilitats pels Estats Units, van ser precedits pels atacs terroristes de la setmana passada quan centenars de «beeper» o «cercapersones», dispositius sense fils de comunicació, van esclatar el dimarts 17 simultàniament en diferents zones del Líban, matant a 37 persones i ferint a altres 2.931. L'explosió dels beeper va ser seguida l'endemà per l'esclat de centenars de «walkie-talkies», produint-se la mort d'almenys unes 9 persones i centenars de ferits.



Els bombardejos al Líban es produeixen un any després d'iniciada la invasió i el genocidi en la Franja de Gaza, i en moments en què l'exèrcit sionista realitza una forta escalada contra el poble palestí a la Cisjordània ocupada.



Sens dubte, els bombardejos al Líban són una acció desesperada de Netanyahu i el seu gabinet religiós-ultradretà, que després de gairebé un any de bombardejos indiscriminats a Gaza, no aconsegueixen derrotar la fèrria resistència del poble palestí.



Fins ara no han pogut materialitzar els seus objectius declarats a l'inici de la invasió: derrotar a Hamàs i al conjunt de la resistència, i recuperar els ostatges.



La nova massacre que està perpetrant Israel al Líban, eventualment l'inici d'una invasió terrestre a aquest país, ratifica el caràcter expansionista del sionisme, i el seu projecte feixista i racista del «Gran Israel», impulsat pel Partit Likud de Netanyahu i el Moviment de la Terra d'Israel, entre altres, la base fonamental de la qual són els colons dels assentaments il·legals, que estan per l'annexió no sols de Gaza i Cisjordània, també de les terres que s'estenen des del riu Nil a Egipte fins a l'Eufrates a l'Iraq, parts de Jordània i el Líban.



És precisament en aquest marc expansionista que Benjamin Netanyahu va dir recentment que buscava: «Canviar l'equilibri de seguretat, l'equilibri de poder en el nord», la qual cosa podria significar preparar-se per a una invasió terrestre al Líban, amb l'objectiu inicial de conformar una zona de seguretat de diversos quilòmetres a la frontera entre Israel i el Líban, controlada directament per l'exèrcit sionista.



D'altra banda, milers d'habitants del sud del Líban, fronterer amb Israel, han fugit precipitadament, congestionant les carreteres que condueixen al centre i nord del país, particularment a Beirut, a Trípoli i altres ciutats més allunyades d'Israel. Organitzacions no governamentals libaneses afirmen que més de 100.000 persones han estat desplaçades de les seves llars.



Mentrestant l'exèrcit sionista duu a terme una campanya de terror, enviant missatges de text i de veu als mòbils, fent una crida directament a les persones, dient-los que abandonin les zones on resideixen. Fins i tot han interferit les transmissions d'emissores de radio per a transmetre missatges exhortant a l'evacuació.



Tot això deixa en evidència el caràcter agressiu i feixista del sionisme, i el govern de Netanyahu.



És completament fals que vulguin protegir els civils, ni als ostatges en poder de Hamàs ni als habitants del nord d'Israel, i molt menys als pobles palestí i libanès, que és el que està patint els bombardejos. En aquests moments, ja hi ha la meitat dels morts civils que va haver-hi en la invasió israeliana al Líban de 2006.



Les imatges en els mitjans i les xarxes són eloqüents: bombardejos massius en zones densament poblades; edificis residencials destruïts; milers de civils desplaçats.



Israel no vol cap acord de pau. En aquest últim any amb el seu genocidi a Gaza es va treure la careta, deixant de costat la mentida de la política imperialista, ja fracassada, «dels dos estats».



El seu veritable objectiu és la neteja ètnica a Gaza i Cisjordània, apoderar-se de totes les terres a la regió, incloent-hi eventualment al Líban, en el marc del seu projecte estratègic del «Gran Israel», com hem esmentat prèviament.



Tot això es produeix davant el silenci de l'ONU, i la mirada complaent de l'imperialisme nord-americà que continua fent costat a Netanyahu. S'ha anunciat l'enviament d'un contingent de tropes al Mitjà Orient, que se sumarà als milers de soldats ja presents a la regió, a més dels vaixells de guerra, avions de combat i sistemes de defensa desplegats en la zona.



Reivindiquem que, després del recés d'estiu a Europa i els Estats Units, es reprèn la mobilització mundial contra el genocidi a Gaza.



A Londres, recentment, milers de persones van sortir als carrers en suport al poble palestí, mentre en l'Estat espanyol les principals centrals sindicals anuncien per a aquest 27 de setembre una vaga general contra el genocidi sionista i en suport als palestins.



Des de la Unitat Internacional de Treballadores i Treballadors-Quarta Internacional (UIT-QI) i dies abans que es compleixi un any de l'agressió sionista a Gaza, cridem els pobles del món a redoblar la mobilització als carrers fins a derrotar al sionisme i parar el genocidi.



Exigim als governs del món que trenquin relacions diplomàtiques, polítiques, econòmiques, militars i culturals amb Israel No a l'enviament d'armes! No al finançament del! No als morts per fam i malalties! Obertura ja de les fronteres per a l'ingrés de l'ajuda humanitària! Fora Israel de Gaza, Cisjordània, tota Palestina i del Líban! Per una Palestina única, laica, democràtica i no racista! Visca Palestina lliure del riu a la mar!



25 de setembre de 2024

Unitat Internacional de Treballadores i Treballadors – Quarta Internacional (UIT-QI)