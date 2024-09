Tothom és feixista?

Si un danès és partidari de controlar les fronteres de Danemarca, és «un feixista»?

Si un italià que respecta l'immigració arribada per fer feina, i a tongades controlades i integrables i, tot i això, no vol que els italians patesquin cap substitució demogràfica programada ni passin a esser una minoria estrangera en vies d'extinció dins Itàlia, és «un feixista»?

Si un portuguès vol que el portuguès sigui l'única llengua oficial de Portugal, és «un feixista»?

Si un francès és partidari de reduir imposts a França, és «un feixista»?

Si un espanyol vol seguretat i exèrcit propi per a Espanya, és «un feixista»?

Si un alemany vol modernitzar l'indústria alemanya, és «un feixista»?

Si un txec vol defensar la cultura i les tradicions ancestrals de Txèquia, és «un feixista»?

Si un lituà vol que hi hagi igualtat d'oportunitats per a tothom, és «un feixista»?

Si un anglès reclama serveis públics de qualitat a Anglaterra, és «un feixista»?

Si un eslovac reclama que hi hagi a Eslovàquia una Llei antiokupació que protegesqui dels okupes la propietat privada que els eslovacs s’han guanyada amb llur esforç i el de llurs pares i padrins, és «un feixista»?

Si un polonès vol que a Polònia menin els jocs feixucs als delinqüents i vol que la policia i les lleis els duguin a retxa, és «un feixista»?

Si un maltès vol que hi hagi un turisme de qualitat, limitat, controlat i sostenible a Malta, és «un feixista»?

Si un grec vol que hi hagi els mateixos drets i les mateixes obligacions per als homes i per a les dones a Grècia, i no vol excepcions a aquest principi per cap excusa religiosa ni cultural islàmica ni de cap altra procedència, és «un feixista»?

Si un irlandès vol que a Irlanda hi hagi els mateixos drets i les mateixes obligacions per a tothom, sigui quina sigui la seva orientació sexual, i no vol tampoc excepcions a aquest principi per cap excusa religiosa ni cultural islàmica ni de cap altra procedència és «un feixista»?

Si un austriac vol que a Àustria l'Estat recolzi l'agricultura austríaca i els seus treballadors, és «un feixista»?

Si un suís és partidari que, a Suïssa, hi lluitin contra el canvi climàtic, és «un feixista»?

Si un hongarès vol que, a Hongria, hi preservin la natura i hi lluitin contra el maltracte als animals, és «un feixista»?

Si un holandès vol que, en els municipis d'Holanda, no hi hagi aportacions municipals als grups polítics, i que cada grup se pagui els «sopars de treball», les vegues, les mariscades i les festes de la seva butxaca, és «un feixista»?

Idò resulta que, si sou català i defensau aquest ideari per a Catalunya, vos topareu que, tota l'actual fauna que hi viu de la política, i tot el «periodisme» subvencionat, comparteixen un consens en dir-vos que sou «un feixista», com etziben a Na Sílvia Orriols i l'Aliança Catalana, que ella mena. Si la troben «feixista» i «d'extrema dreta», que li diguin feixista i d'extrema dreta, naturalment. Però, als qui pensen així, m'agradaria demanar-los dues coses:

Una, me poden concretar i dir-me dins quin punt (o dins quins punts) d'aquest ideari del partit que Na Sílvia Orriols lidera hi ha «feixisme»?

I dues, si aquest ideari és «feixisme», me voleu dir amb quina paraula anomenaríeu els idearis dels feixistes de bon de veres, com en Franco, en Mussolini, en Hitler, en Pinochet o en Videla?

Per rigor de llenguatge i, sobretot, per respecte a les víctimes del feixisme, anem molt alerta a fer servir tant a la lleugera el desqualificatiu de «feixista». Anem molt alerta a banalitzar el feixisme de bon de veres, que és l'únic que, al meu parer, se mereix aquest nom.