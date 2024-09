Edmundo González Urrutia, candidat de l'oposició a les eleccions presidencials de Veneçuela del passat 28 de juliol, ha arribat aquest diumenge a Espanya, on té intenció d'assolir la condició d'asilat.

L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, ha qualificat aquest diumenge de «dia trist per a la democràcia a Veneçuela» per la sortida del país de González. «En democràcia, cap líder polític ha de veure's forçat a cercar asil en un altre país», ha dit.

Borrell ha remarcat que «d'acord amb les còpies de les actes públicament disponibles», González «seria el candidat presidencial guanyador de les eleccions per una majoria àmplia», i ha demanat a les autoritats veneçolanes «que acabin amb la repressió, les detencions arbitràries i la fustigació contra els membres de l'oposició i la societat civil», i «alliberar tots els presos polítics».

Si Borrell i la resta de polítics criminals espanyols responsables de no respectar la democràcia a Catalunya, de reprimir i fustigar ciutadans que anaven a votar, de les detencions arbitràries de representants polítics i de la societat civil i de forçar a cercar asil al president legítim de Catalunya i a altres polítics membres de la societat civil i artistes... haguessin estat coherents amb el que ara defensen a Veneçuela, ara en comptes de ser un mal acudit, serien un bon exemple.

El mirall veneçolà, però, ens retorna la vertadera imatge de Borrell i els altres criminals: gentussa sense moral ni escrúpols, que viuen a cos de rei, a costa del patiment de milions de persones.