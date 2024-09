La nova temporada d'Ona Mediterrània

Aquest dilluns Ona Mediterrània comença una nova temporada. Començam el curs 2024-2025 amb il·lusió renovada i ganes d'oferir un producte molt millor a la nostra audiència.

Encetam una temporada plena de novetats i de projectes nous que ens han d'ajudar a ser un actor de primer ordre en l'agenda política i social de Mallorca i de les Illes Balears.

ho hem explicat en altres ocasions. La nostra tasca no és fàcil. A les dificultats habituals de qualsevol projecte de base popular, hem d'afegir-hi les pròpies de la precarietat amb que hem de fer front a una competència dopada pels recursos i complicitats dels poder públics i privats. I també, al reguitzell de problemes fruit del nostre compromís amb la llibertat, que sempre és llegit pels poderosos com una amenaça.

Ara que encetam temporada, és el moment d'expressar el nostre infinit agraïment a tota la gent que fa possible que Ona Mediterrània, contra tot pronòstic, continuï llençant els nostres missatges plens de llibertat i dignitat.

Gràcies al grup de voluntaris que s'encarreguen de la continuïtat del senyal; a l'equip de tècnics; als professionals que treballen més enllà del seu lligam laboral per fer una ràdio de qualitat; als voluntaris que fan els programes de la ràdio, amb un compromís absolutament exemplar; a l'OCB per acollir-nos en aquesta casa comuna de la cultura i la llibertat que és Can Alcover; a tots els col·laboradors de tots els programes que ens aporten pluralitat i rigor; als socis de l'Associació Ona Mediterrània que ens donen vida amb el seu compromís i suport i a tota la nostra audiència, que cada dia és més nombrosa i que és el vertader motor que ens aporta força i la il·lusió necessària per seguir a peu de micròfon.

Moltes gràcies!