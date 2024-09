Fa gairebé divuit anys que un llibre m'acompanya. És consulta obligada en els moments de dubte i de desànim. Ha esdevingut en un potent analgèsic per eliminar el dolor que provoquen l'acumulació de derrotes i la fatigosa resistència permanent. No agrairé mai a bastament a ‘Imaginarios sociales modernos’ del filòsof Charles Taylor (Paidós, 2006), tot el que m'ha ajudat a donar sentit a les lluites socials i a l'activisme. No debades, Taylor escriu que «l'imaginari social modern és alhora actiu i contemplatiu. Amplia el repertori de l'acció col·lectiva i també el de l'anàlisi objectiva».

Dit en poques paraules, l'imaginari social és, segons Charles Taylor, la forma com les persones imaginen la seva existència social i les seves expectatives, configurant així un escenari compartit per un gran nombre de persones i col·lectius, o, de vegades, fins i tot per les majories socials. I vet aquí la clau de tot plegat: la força d'aquest imaginari compartit, quan aconsegueix mobilitzar l'acció social i política per fer-lo realitat, pot esdevenir imbatible. Altrament dit, si l'escenari compartit és que un altre món és possible, ho acabarà sent possible.

Ara bé, després de tants mesos de genocidi que Israel -i, per acció o omissió, bona part del Món- està perpetrant contra Palestina; després que, malgrat aquesta atrocitat televisada, es mantingui intacte «la nostra zona d'interès», començava a pensar que els aprenentatges de Charles Taylor ja no em servien per suportar tanta indignitat, i, alhora, tanta impotència.

Estava equivocat! Hi ha gent que no falla mai. No han flaquejat els amics i amigues de Mallorca per Palestina que divendres passat presentaren el projecte anomenat «Connecta't amb Palestina». La presentació va ser fantàstica, emotiva, i amb una sensibilitat amb moments desbordants (com reivindic el fet de plorar en públic, reconec que alguna llàgrima se'm va vessar). «Connecta't amb Palestina» té l'objectiu de «generar vincles directes entre persones de Mallorca i de Palestina, a fi de promoure la comunicació solidària i el coneixement mutu entre les dues voreres de la Mediterrània». Les persones impulsores del projecte posaren en relleu que, en un context d'escoles i universitats bombardejades i arrasades, a Gaza i Cisjordània és, inclús en ple genocidi, impossible que el jovent abandoni la seua fam d'educació, d'aprendre. De fer possible això, i molt més, va «Connecta't amb Palestina». Per conèixer, amb ets i uts, aquest projecte posau-vos en contacte amb Mallorca per Palestina (no us serà mal de fer a les xarxes socials).

El cruel genocidi palestí no va només d'una màquina de guerra colonitzadora i anorreadora de vides a balquena. Com bé sosté Vijay Prashad, a les runes ensangonades de Gaza i Cisjordània s'hi sumarà «un nou període d'amenaça sense precedents sobre la cultura, la identitat i el futur del poble palestí». Per tot plegat, fer xarxa amb el projecte «Connecta't amb Palestina» és molt necessari, però, sobretot, és potentíssim per a enfortir un imaginari compartit: el poble palestí, si o si, vencerà, i, des del riu fins a la mar Palestina serà lliure.