Ni l’agost ni la discriminació lingüística no se n’han anat de vacances

Acaba el mes d’agost. Molts acaben les vacances. Pocs les comencen. La gent ha estat de vacances, però el mes no, cosa rara, ja que sempre hi solia estar. Sempre es deia que aquest mes no hi havia gaires notícies. Però enguany n’hi ha hagudes ben moltes. Per als espanyols la notícia que ha destacat ha estat la vinguda de Puigdemont, i especialment, la de la seva desaparició. Els polítics tanquen el Parlament i sembla que també estan de vacances, però enguany l’arribada d’immigrants els ha duit de cap. Fa temps que el PP deia que la immigració havia de ser circular. Ara ho ha dit el president Sánchez que se n’ha anat a Àfrica a dir-ho i el PP diu que de cap de les maneres. Fan allò de dir sempre el contrari de qui està en el poder. Com que no tenen manies de dir mentides, en continuen amollant una darrere una altra. Tenen en Maduro entravessat. No creuen que hagi guanyat les eleccions, volen que es publiquin les actes. En Maduro s’acull al dictamen del seu Tribunal Suprem. Sí, és el seu TS, com no voleu que li donin la raó? No vos sona això als espanyols? No ha estat el Tribunal Suprem contra Catalunya i a favor d’Espanya? Té una dictadura Veneçuela i no la té Espanya? Que s’ho facin mirar! Han estat els jutges els que han impedit que l’amnistia s’estengués a tots els que els corresponia. Però els jutges han dit que no. Idò ha vençut la dictadura dels jutges. Per això Puigdemont ha aparegut i desaparegut com un fantasma. No vol saber res dels jutges ni de la presó. Com li deu passar a Sancho a qui li ha caigut cadena perpètua a una presó inhabitable.

Tampoc no ha estat de vacances la discriminació lingüística contra el català. Aquesta té una vida perenne. Podem llegir a VilaWeb que la Plataforma per la Llengua ha denunciat que Toyota es va negar a atendre un client en català. Vos recordam que aquest fet va contra els drets dels consumidors a Catalunya. Com no podia ser d’altra manera, l’empresa ho ha justificat a través d’un correu en el qual manifesta que són una companyia d’àmbit multinacional i que les seves llengües oficials són el castellà i l’anglès.

La Plataforma per la Llengua recorda que, segons el codi de consum de Catalunya, els consumidors tenen dret a ser atesos en català. A més, segons la llei de política lingüística, les empreses i els establiments que realitzen la seva activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. Per tant, Toyota té l’obligació d’atendre en català els seus clients.

L’entitat recorda que qualsevol persona que es trobi en una situació de discriminació lingüística o de vulneració dels seus drets s’ha de dirigir a la Plataforma i formalitzar la queixa.

Encara ha tengut més feina la Plataforma per la Llengua, ja que ha hagut de presentar una reclamació a l’ajuntament de València perquè s’havia expulsat una família de la piscina municipal de Benicalap, perquè parlaven en català. Ni Franco ho feia, això. Això va passar el 8 de juliol, quan un home va anar a la piscina amb els seus fills menors d’edat i el personal de seguretat va intentar que canviàs de llengua. Tot perquè havien intentat demanar al personal de seguretat si podien menjar unes carmanyoles als banys de la piscina. Aquest personal li va exigir que li canviàs de llengua. L’usuari de la piscina li va contestar textuament: «Li contesto que no li parlaré en castellà, de la mateixa manera que no li demanaré que em parli en valencià». Aquí el de seguretat li va dir pegant crits que i parlàs en castellà, com que s’hi va negar els varen treure defora, va intervenir-hi la policia i varen donar la raó al de seguretat. Al veí que volia fer ús de la piscina li varen dir que l’únic que podia fer era posar una reclamació.

Per això, la Plataforma per la Llengua presentarà una reclamació en nom seu. Diuen que l’empresa encarregada de la gestió de la piscina de Benicalap incompleix l’Estatut d’Autonomia, l’Estatut dels Consumidors i Usuaris del País Valencià i la Llei d’Ús del Valencià. Les instal·lacions, tot i ser municipals, són gestionades per l’empresa Aquaval SL, que també gestiona una altra piscina a València. Ja ho sabeu, ni Toyotes ni piscines d’Aquaval!