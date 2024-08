Ataquen la placa del Mur de la Petroliera

Divendres 23 va ser atacada la placa del Mur de la Petroliera que homenatja n’Aurora Picornell i les Roges del Molinar, Catalina Flaquer, Antònia Pascual, Maria Pascual i Belarmina Gonzàlez totes elles assassinades la nit de Reis del 1937. L’atac va consistir en dibuixar un signe fàl·lic i les sigles del PSOE.

Un acte vandàlic, roí, grollerot, fet per persones que cerquen embrutar la memòria, l’homenatge, a cinc dones treballadores que perderen la vida de forma brutal, per voler canviar la societat a favor de les persones més desafavorides, per ser comunistes que lluitaven per una vida digna per al nostre poble.

Les entitats memorialistes han condemnat el fet, exigeixen a l’Ajuntament de Palma que netegi al més aviat possible i restableixi la placa de la Biblioteca pública en el seu estat original, a més que la Policia cerqui i trobi els culpables d’aquest atac fet per energúmens que no es mereixen més qualificatiu que vàndals plens de verí.

La ràbia que mou a aquestes persones és semblant a la que va motivar al President del Parlament a esqueixar la fotografia de n’ Aurora de l’ordinador de la Vicepresidenta segona. Ràbia, odi, vuitanta-set anys després de l’assassinat. Traspuen ideologia autoritària, que enyora el cop d’estat feixista que esperonejava els assassinats sense judici en els primers mesos de l’aixecament militar.

Els demòcrates no aturarem en la defensa de la llibertat, del respecte a totes les idees, fins i tot d’aquestes que espenyen monuments amb ràbia i grolleria.

Encara no se sap què pensa fer el PP de la senyora Prohens el pròxim tres de setembre quan s’hagi de debatre el cessament del President del Parlament. No hi hauria d’haver dubtes, si VOX ha trencat el pacte als governs autonòmics per la seva actitud inhumana respecte als menors immigrants, el Partit Popular mantindrà com a segona autoritat autonòmica el senyor Le Senne investigat per un delicte d’odi?

No hi pot haver raons polítiques que mantinguin aquest senyor a la Presidència de la seu de la sobirania popular de les nostres illes. Ho sabrem la setmana que ve, serà la prova «del algodon» així en castellà, del tarannà democràtic del principal partit de dretes que ara governa les nostres institucions.

Continuarem fermes en les nostres conviccions que a una societat democràtica hem de poder conviure amb respecte per a totes les maneres de pensar.

És un deure de la ciutadania demòcrata aïllar els violents, els que propugnen atacar els diferents, els que encenen les xarxes socials amb missatges d’odi plens de verí, que s’amaguen de manera covarda i traspuen actituds autoritàries.