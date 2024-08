L’agent 008 Puigdebond a Catalunya, mentre els musulmans exterminen hindús a Bangladesh

Puig de bond! Puigdebond! Agent 008… Puigdebond apareix i escapa! Aixó és el que semblava, després d’aparèixer, arengar els seus seguidors i desaparèixer protegit per guardaespatles. Els espanyols no se’n poden avenir, quasi varen desaparèixer aquell dia i següents les medalles dels JJOO. A la gent li eren igual les medalles, volien empresonar Puigdebond i Puigdebond desapareixia. Per les xarxes el col·locaven dins el cotxe que conduïa la futura reina, amb la seva germana copilotant i a darrere, dues reines, Letizia i Sofia. Al cap de dos dies, deien que ja havia arribat a la seva mansió a Bèlgica. Viu a una mansió digna de les sèries turques, però a Bèlgica. Els espanyolets diran que ells són els que la paguen i això no es pot consentir. Se li haurà de posar preu al seu cap, com es feia amb els pistolers a l’oest, i llavors sorgien caçarecompenses, mentre es penjaven cartells amb la cara de la persona que volien empresonar per les parets dels carrers i a l'entrada dels comerços. Puigdemont ha acabat essent Puigdebond per la seva manera d’actuar, evitant esser capturat per la policia o per espanyolets que no el poden veure. Un mosso parlava en to burlesc sobre el tema que no s’hagués detingut el pròfug, com diuen els espanyols, i va ser acusat d’haver-li ajudat a escapar-se. També s’acusa els mossos d’haver torturat l’agent sospitós d’haver ajudat Bond. De més grosses en veurem i sentirem!

Queda clar que és un horror el que passa a Gaza, i és ben segur que els israelians han comès molts d’assassinats bombardejant la Franja, i per això la gent ha convertit els israelians en assassins, i els musulmans en xotets degollats o a punt de ser-ho, però també s’ha de saber que els musulmans a certs indrets hi cometen moltes maldats.

Un exemple és el que està passant en aquests moments a Bangladesh: «És un horror absolut, els homes de la minoria hindú són linxats, crucificats, cremats i penjats pels peus pels musulmans, les dones són violades i després apallissades fins a la mort, la seva roba interior la deixen exposada». Al twitter apareix una dona fermada per les mans i els peus i tirada a una vorera, també li han tapat la boca, mentre els islamistes els van destruint les cases. L’èxode és massiu. Mentre existeix un silenci mediàtic ensordidor. Si en queden de vius d’hindús, els fan fugir, Els deuen voler convertir en pròfugs. Tot això passa, mentre el món calla.

Pero no tan sols maten i violen homes i dones, sinó que maltracten i ataquen animals, mentre Bangladesh s’endinsa en l’anarquia. Apareix també al twitter un vídeo on es veu un cérvol aterrit que és perseguit per una multitud, mentre s’intenta segrestar els centenars d’animals del zoològic nacional d’allà.

Sobre aquest tema apareix al twitter el capitán Bitcoin, n’hi ha que em diuen que és d’ideologia nazi, que afirma el següent: «Tras la caída del régimen socialista en Bangladesh, los musulmanes son el grupo mayoritario y someten con violencia a los hindúes, que tratan de huir del país rumbo a India. Solo piensa en lo que pasaría con los cristianos en occidente si fueran mayoría».

Aquesta persona acusa com l’extrema dreta, perquè cerca que a Europa es rebutgin els musulmans, ja que pensa que si arriben a ser molts o més que els europeus, es quedaran amb Europa i expulsaran els europeus, com fan amb els hindús. És clar que aquesta no és la solució per arreglar el que li passa al món. Però alguna cosa s’haurà de fer!