Veritats objectives 'versus' opinions respectables

De tant en tant, ens topam amb debats surrealistes sobre si la Terra és plana o redona o si una dona no podia fer un allioli durant la menstruació perquè no lligava bé. Tenen sentit aquests debats? Què feim si ens hem d’enfrontar amb un terraplanista? O un alimentador de mites?

La solució més ràpida i intel·ligent és, no en tengueu cap dubte, evitar l’enfrontament i no discutir bajanades. Ara bé, sabem que no sempre és fàcil esquivar la temptació de participar en una conversa on, tanmateix, sabem que en sortirem escaldats.

Si tornam a la qüestió sobre si la Terra és plana o redona, hi ha molts d’arguments científics que demostren que la Terra no pot ser plana (com el canvi d’horitzons o el canvi de les estrelles visibles segons la latitud), però res del que diguis a un terraplanista li servirà d’argument, et dirà que no ho pots demostrar i negarà qualsevol evidència que el pugui fer canviar d’opinió. A més a més, no perdrà el temps fent comprovacions. Si s’ha de mantenir fidel a la seva creença, no es pot arriscar a descobrir la veritat. Així són algunes persones i aquest exemple que he posat dels terraplanistes es podria aplicar a gairebé tots els àmbits de la vida.

Què vull dir amb això? Idò que el fet que la Terra és esfèrica no pot ser objecte de debat avui en dia perquè és una veritat objectiva a la qual ens ha duit la ciència. Es pot debatre si t’agrada més la paella mixta o de marisc (aquí opines el que vulguis i no passa res perquè cadascú es quedi amb la versió que li plagui més). Les veritats objectives s’obtenen amb feina, ciència, evidències i consens entre els especialistes en una matèria. Per contra, dir que és més bo un gelat de fraula que un de taronja no és cap veritat, és simplement una opinió o un gust personal.

Qui vol creure en una idea (sigui doiuda o no), ho té molt fàcil avui en dia. Qualsevol persona influenciable caurà de grapes a les xarxes socials, perquè sempre hi ha qualcú disposat a defensar qualsevol cosa. Feis la prova i comprovareu que tot existeix al ciberespai. A conseqüència d’això, naturalment qualsevol pensament esbiaixat trobarà a internet un terreny adobat on créixer.

D’aquesta manera qui cerca a les xarxes que la Terra és plana o que hi ha construccions al Sol no tendrà cap problema per alimentar la seva ignorància o les ganes que tengui de creure que efectivament és així. I tota la informació es presentarà com si fos real, amb un to aparentment seriós i es perpetuarà en les seves creences, per molt absurdes que siguin. Aquesta neura de cercar informació que confirmi allò que un pensa, reforça les idees equivocades. Sempre hi ha qualcú a qualque racó del món que pensa com tu i deixa la ciència o les evidències per als avorrits que cerquen la lògica de les coses.

És evident que mostrar una actitud crítica amb tot allò que ens arriba i fer el camí de comparar i verificar constantment les suposades veritats no és una tasca fàcil perquè requereix esforç i esperit crític.

Ara bé, la societat avança en aquest sentit, és a dir, en comptes de rectificar davant de les evidències científiques s’aferra com una pegellida a qualsevol de les creences o mites que circulen arreu i aquesta actitud crea desconcert entre les persones que tenen criteri i esperit crític. Tot plegat cansa molt!