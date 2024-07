Mentre Espanya o el PSOE ens roba, volen tancar Puigdemont a la presó

Han començat els Jocs Olímpics. Els reis aprofiten per fer-se publicitat. El rei ja ha manifestat que procuraran assistir a totes les competicions, com a mínim una persona de la família, tenint en compte com a família, la dona, les filles i la mare. Sembla que si hi ha alguna persona de la família reial, la competició augmenta la seva importància; mentre Pedro Sánchez comença a perdre combats al Congrés, perquè sembla que no compleix les seves promeses amb els principatins, que tampoc no aconsegueixen tenir clar qui comandarà els propers anys o si hauran de tornar a votar. Mentre, tenim a Puigdemont, que no sap si ha de partir cap aquí o no. No sigui cas que una colla de jutges l’estiguin esperant per tirar-li el llaç al coll. Tots els espanyols, o quasi tots, es troben amb la boca badada, no perquè els entrin mosques dins el cos, sinó perquè esperen gaudir de veure si entren Puigdemont a la presó o no. Esperen que sí. Volen el que ells anomenen el ‘colpista’ o el ‘pròfug’ travessi les reixes de la presó. El volen allà dins. Puigdemont no ha fet res, perquè el vulguin condemnar d’aquesta manera, però ja se sap, als jutges espanyols no els costa massa prevaricar. D’aquesta manera d’actuar n’han fet el seu ofici. I s’han cregut i convençut que actuen com cal i que no prevariquen. Si encara reivindiquen que Gibraltar sigui espanyol, qui pot pensar i creure que regalaran cap de les terres dels Països Catalans, encara que democràticament correspongui als habitants d’aquestes terres decidir quin volen que sigui el seu futur. En aquesta terra que sempre ha preferit actuar dictatorialment i no democràticament, exigeixen ser ells els que hagin de decidir si una de les terres que han obligat a formar part d’Espanya, poden independitzar-se o no. Què saben els d’altres regions com es munyen els indiots per la cresta a Catalunya?

Referent al que he dit abans amb la paragrafada introductòria, quan he parlat de Puigdemont i el desig de dur-lo a la presó, vos he de dir que he pogut veure i escoltar un vídeo que surt al twitter i que ha posat algú que es firma ‘Siscu’ en el que ens mostra una espècie de festa i ball on hi ha jutges i fiscals, que són els encarregats d’impartir justícia i que es troben fent molta lulea, ballant, cridant i cantant, si és que es pot dir cantar, el següent. Teniu en compte que aquests formen part de la democràcia avançada d’Espanya. Doncs canten i repeteixen una vegada i una altra, ballant i botant: «Puigdemont, te van a meter en prisión, Puigdemont te van a meter en prisión...» I ho repeteixen fins a l’infinit.

Per no perdre el costum, continuarem amb la frase que tant hem repetit, que és la de: «Espanya ens roba a través del Govern i reparteix els doblers a les seves amigues». Podem llegir també a Twitter i firmat pel ‘Capitán Bitcoin’: «La federación de Mujeres Jóvenes, uno de los miles de organismos del negocio feminista en España, se ha llevado la friolera de 1.547.370 euros en 14 ayudas en los tres últimos tres años y medio. Y nosotros creyendo que nuestros impuestos eran para hacer colegios y hospitales».

I el ‘Sr. Liberal’ ens conta que: «La señora Isabel García, directora del chiringuito socialista llamado ‘Instituto de la Mujer’ constituyó varias sociedades dedicadas supuestamente a consultoría de igualdad junto a su pareja, recibiendo a dedo hasta 64 contratos de ayuntamientos gobernados por el PSOE sin control alguno embolsándose más de 250.000 euros de dinero público. ¿Hasta cuándo van a seguir robándonos?».