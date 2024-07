Els sabaters que facin sabates i els turistes que ajudin a millorar la vida de tots

«Sabater, a les teves sabates!» Expressió traduïda de la castellana. Que vol dir que cadascú s’ha de dedicar a allò que és la seva especialitat i que se suposa que hi entén. Què solen saber fer els jugadors de futbol? Idò jugar a futbol! I a què s’han de dedicar? A jugar a futbol. Si a més tenen alguna altra professió, quan deixin de jugar a futbol, ja la desenvoluparan. Si aquests jugadors, a més, han guanyat el campionat d’Europa d’estats, algú dirà que de nacions, i, a més han guanyat els set partits que han jugat contra les millors seleccions europees, això vol dir que saben jugar a futbol, i, que, per tant, s’han de dedicar a jugar futbol, però sembla que n’hi ha que no ho tenen massa clar. Que no ho tenen massa clar uns quants, es va poder veure a la festa de celebració que es va fer a la capital de l’Estat. Allà on regna una dona que troba que és molta cosa i que li diuen de llinatge Ayuso. Dos jugadors, bons jugadors de la selecció, un d’ells del Real Madrid, que és ‘real’ i no ‘reial’. Un d’ells és un defensa que es diu Carvajal, que ha fet un molt bon campionat, segons afirmen els entesos en la matèria. Idò aquest bon jugador de futbol, va anar a la Moncloa i havien de saludar el president Sánchez que els dirigiria unes bones paraules de benvinguda i que alabaria el seu bon quefer i el seu bon joc. Anaven un darrere l’altre i en arribar davant el president, el miraven a la cara, li estrenyien la mà i segurament rebien alguna enhorabona per la seva bona feina. Doncs, el senyoret Carvajal, li va amollar la mà morta i es va girar cap a l’altra banda, fent un total menyspreu al president. Com que a més duia imprès a la camiseta, una inscripció que deia: «ME GUSTA LA FRUTA», deixava clar que era un admirador de l’Ayuso voxera, ja que aquesta dona es troba més a prop d’Abascal que de Feijóo. Tots sabem que quan Ayuso va amollar a l’ajuntament un hijo o hija de puta, quan se li va retreure que hagués dit això que era molt greu, ella va negar haver-ho dit, i va afirmar que havia dit: «me gusta la fruta». Per tant, ara molts que volen dir «hijo de puta», diuen «me gusta la fruta». Deia Carvajal «hijo de puta» al president, dissimulant-ho a través de l’expressió ayusera? Que s’ho faci mirar. I el migcampista Rodri, que juga a un equip anglès, quan botaven i pegaven crits de campions i de guanyadors victoriosos, per què hi va haver d’afegir: «GIBRALTAR ESPANYOL!» És que no li ha dit ningú que un borbó per poder regnar, va regalar Gibraltar als anglesos, el 1713? Que jugaven en aquest campionat, una copa o Gibraltar?

Tanta sort que després d’haver d’aguantar futbolistes i polítics, va arribar pel whatsapp un vídeo en el qual crec que cantava una cançó Biel Majoral, el vídeo es titulava; «MENYS TURISME, MÉS VIDA». I així era la cançó:

Ja no hi haurà pus regates,

demà ve el darrer creuer.

Adéu cotxes de lloguer,

les cases seran barates.

I no veurem més ciclistes,

llaurarem les autopistes,

els hotels s’esbucaran.

I així en el món entendran

que vénen massa turistes.

Aquests desitjos en forma de cançó eren per fer a saber que és necessari canviar de rumb, i al mateix temps es convidava a una manifestació a celebrar aquest diumenge, 21 de juliol, a les 19.00 hores.

Aquests són els desitjos d’un bon mallorquí, que es troba empantenagat dins l’autopista, que no pot acudir a les platges d’aigua cristal·lina, que troba les carreteres, els carrers i les autopistes plenes de cotxes, que no es pot comprar una casa per viure perquè els estrangers les han encarides i les volen per a ells, que no es pot circular per les carreteres secundàries de tants ciclistes que demanen pas, sense haver-hi carreres, que trobam autopistes pertot i que la construcció i maneig d’hotels no té fi. Ha quedat molt lluny aquell hotel que va fer el número mil, ja fa desenes d’anys. Ara falta esbucar-ne molts per arribar a aquella xifra desitjada.

És que a l’Estat espanyol voldran esser campions d’Europa de futbol, i nosaltres voldrem esser criats dels europeus, els regalarem la terra i les cases i nosaltres haurem de viure en els cotxes, en caravanes o davall algun pont? Ens haurem mobilitzat els mallorquins, aquest 21 de juliol, per a poder tenir un nivell de vida europeu? O no ens quedarà més remei que continuar intentant independitzar-nos de l’Espanya campiona d’Europa de futbol. Ja participarem nosaltres en aquest campionat com a estat independent i ja veurem què passa. Ànim!