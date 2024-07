Cabres i llops

La Conselleria d'agricultura, pesca i medi natural del Govern, ha contractat al Sr. Mario Sáenz de Buruaga Tomillo, que va ser director tècnic del cens del llop ibèric de Castella i Lleó, per tal que realitzi el cens per saber quantes cabres hi ha a les muntanyes de Mallorca.

Aquesta persona ha estat motiu de crítiques per part de naturalistes, biòlegs i ecologistes de l'associació Lobisome Naturaleza, coneixedors de la vida natural a Sierra de la Culebra, Zamora, que defensen la protecció del llop als seus hàbitats naturals. Fins i tot es va realitzar una campanya a Change.org per part d'aquesta associació amb el nom de ‘Salvar al llop dels censos oficials, plans cinegètics i reserves de caça a Castella i Lleó’ denunciant la manca de rigorositat del procediment del cens realitzat per la direcció del Sr. Sáenz de Buruaga Tomillo i el relacionen amb un moviment contrari a la protecció del llop, de fet, el Sr. Sáenz de Buruaga manifesta en premsa que «La protecció del llop a tota Espanya suposa imposar una visió urbana al medi rural». Aquesta associació adverteix que cal estar molt alerta a tots els treballs que licitin a aquesta persona.

Cal recordar que la presència invasora d'una espècie ramadera domèstica com la cabra, representa el principal problema de regeneració forestal de les muntanyes de Mallorca i la supervivència de nombrosos endemismes, en especial a la Serra de Tramuntana. Espècie que és promocionada per el Consell de Mallorca i, en especial pel seu Vicepresident i Conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard.

Publicam per interès d'actualitat relacionat en el tema, aquesta notícia d'aquest dijous 11 de juliol del 2024:

La Justícia europea prohibeix caçar llops mentre el seu estat de conservació sigui desfavorable

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat la prohibició de la caça del llop. En resposta al recurs de vàries organitzacions ecologistes austríaques, ha afirmat només es podran concedir excepcions quan l'estat de conservació de l'espècie sigui favorable.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat aquest dijous la prohibició de la caça del llop i ha apuntat que només es podran concedir excepcions quan l'estat de conservació de l'espècie sigui favorable, el que no passa ara a Àustria, el país objecte de sentència.

Aquesta resolució del TJUE arriba després que vàries organitzacions de protecció animal i del medi ambient impugnassin davant el Tribunal Regional del Contenciós-Administratiu del Tirol l'autorització del Govern de l'Estat Federat del Tirol per el sacrifici d'un llop que havia matat una vintena d'ovelles.

Segons la directiva sobre hàbitats, els llops són objecte de protecció rigorosa i, en principi, està prohibit caçar-los. A més, la UE està vinculada per el Conveni de Berna, que protegeix estrictament als llops.

La sentència senyala que les autoritats estatals poden concedir una excepció a la prohibició de la caça del llop per evitar danys greus, per exemple a la ramaderia, però per això la població de llops ha de trobar-se en un estat de conservació favorable tant a l'àmbit local com estatal, així com en el pla transfronterer.

A més, l'excepció no haurà de perjudicar el manteniment de l'estat de conservació favorable en cap d'aquests tres àmbits; i els danys greus han, al menys en gran mesura, ser imputables a l'exemplar que es tracti. També ha de justificar-se que no existeix cap altre solució satisfactòria.

La dreta advoca per retirar la protecció

La decisió del tribunal arriba mesos després que la Comissió Europea hagi obert la porta a la possibilitat de rebaixar la protecció del llop. La pròpia Ursula von der Leyen afirmà el setembre que «la concentració de llops a algunes regions europees s'ha convertit en un perill real» per el bestiar i un risc «potencial» per els humans.

Aquest mateix mes el Parlament Europeu proposà una revisió de l'estatus de protecció de les legislacions estatals i comunitària. L'anterior representant del PNB (Partit Nacionalista Basc) a Brussel·les, Izaskun Bilbao, va donar suport a la mesura, incidint en que «els llops han tornat a espais que no ocupaven fa molts anys, el que obliga a revisar les normes que regeixen la seva convivència amb la d'altres activitats esteses sobre el mateix territori».

Cal recordar que el passat 15 de febrer l'Executiu de Lakua va incloure la seva aposta per excloure al llop del llistat d'espècies en règim de protecció especial en el «decàleg del compromis» de les institucions amb el primer sector. L'exconsellera Arantxa Tapia assegurar que, segons «una persona experta reconeguda», el nivell de protecció del llp és «exagerar».

