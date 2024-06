A la Lluna, però no amb Esquerra Republicana de Catalunya

Les aigües es van calmant… o no. Han pactat ja el tema del Consell General del Poder Judicial. Han hagut de menester cinc anys per a aconseguir-ho. No sé si en poden estar contents. Diuen que així s’aconsegueix més democràcia. Em deixin que jo ho posi en dubte. A mi els jutges no m’han demostrat que no siguin persones com les altres, carregades de defectes i que no són capaces de deixar els defectes a una altra part, quan s’han de dedicar a la seva feina. Ja veim quasi cada dia com es porten els polítics, quan es troben en públic i que deixen en evidència que són persones carregades de defectes, defectes que arrosseguen a l’hora de prendre decisions polítiques i que per això fan tantes coses malament. La feina del jutges és més invisible però s’equivoquen tant com els polítics o més. S’han acostumat tant a prevaricar que ja no se’n temem quan ho fan. Ells creuen que no estan prevaricant. Són com a mentiders que s’han cregut les pròpies mentides.

Es veu que Israel ja no confia en Espanya, en canvi confia en Catalunya. Es veu que Israel pensa que el Principat de Catalunya aconseguirà independitzar-se. Per això, el professor Dan G. Blumberg, president de l’agència espacial israeliana, ha visitat el Principat i ha fet una crida perquè Catalunya participi en el programa espacial d’Israel. Segurament caldria aprofitar aquesta oportunitat per impulsar la indústria espacial del Principat, ja que això significa impulsar tota la cadena de valor relacionada amb aquesta indústria.

Josep Maria Mis Mar posa un post al twitter que diu que igualtat.cat exigeix als Ajuntaments que empadronin persones que visquin de forma irregular en un habitatge. Legalitzar la delinqüència i l’ocupació és un despropòsit més d’Esquerra Republicana de Catalunya i de la consellera Tania Verge. I també diu que d’això se’n diu morir matant. A aquest fet se’l podria titular així: «El govern d’ERC vol obligar els Ajuntaments a empadronar tots els okupes».

Es podria dir que des del 1r d'octubre del 2017, Espanya ens està fent una «neteja ètnica», fent que la majoria d’estrangers immigrants vagin a viure al Principat. Vet aquí uns exemples: El 29% de la població entre 30 i 39 anys que residia a l’Estat espanyol l’any 2023 havia nascut a l’estranger, en canvi a Girona i a Barcelona era el 43%; a Lleida el 40%, a les Illes Balears, el 38%; en canvi a Badajoz el 8% i a Jaén el 7%, i llavors aquests estrúmbols d’espanyols no poden consentir que es faci un estudi particular del que ha d’aportar l’estat al Principat de Catalunya. Tots es barallen per obtenir els mateixos doblers, però no per obtenir el mateix nombre d’immigrants.

I ara una notícia d’aquelles difícils de creure. Un pensa que no és possible que passi això, però no em dedicaré a anar a parlar amb el Govern principatí per conèixer la veritat. Aquesta és la veritat… o la fake que circula i publicada a twitter per Avi Siset: «A Barcelona, dos marroquins varen violar una jove de 24 anys. Ella va denunciar i demanar ajuda. El govern d'ER no li va voler donar, però sí que varen donar ajuda jurídica i econòmica als dos marroquins». Com és possible que passi això? Deman a qui tengui possiblitat, que esbrini si això realment ha passat.

Resulta que al consell dels jutges (el CGPJ) hi han posat més ultra-espanyols: la dona de Marchena i la filla del senador Joan Queralt, d'ERC, per tant, es pot dir que l’extrema dreta judicial continuarà controlant aquest Consell, perquè la dona de Marchena i una talibana ultra de la Universitat de Barcelona es troben entre els elegits. La talibana ultra és Argèlia Queralt, filla del senador d’ERC, Joan Queralt. Aquests d’esquerra republicana no se’n perden ni una. I què hi farem? Molta paciència haurem de tenir i molta de feina pels qui vulguin canviar la situació. Ànim!