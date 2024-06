Le Senne... pels seus actes els coneixereu

Ben segur que el devot i jesuític Gabriel Le Senne, indigne president del Parlament, deu conèixer la màxima neotestamentària de «pels seus actes els coneixereu». La deu conèixer més que practicar, perquè amb la seva actitud violenta d'arrabassar una fotografia d'Aurora Picornell i les roges del Molinar de l'ordinador d'una diputada del PSIB-PSOE ens dona mostra clara del que ell, de paraula, sempre ha volgut negar, que és un feixista.

Le Senne semblava el més «moderat» dels ultres de VOX, però tot és pura façana. Dins seu, com demostrà amb l'autoritarisme d'aquest dimarts, hi nia el mateix odi i menyspreu cap a la democràcia i els valors que representen precisament Picornell i les roges del Molinar. Com el mateix Sebastià Sagreras, diputat del PP, ha reconegut, Le Senne es pensa que el Parlament és el seu «cortijo», un espai reaccionari com les seves idees ultres.

Le Senne no pot continuar ni un minut més com a president del Parlament. És indigne i menyspreable que aquest impresentable individu representi la màxima institució del nostre autogovern. L'ultra Le Senne ha deixat ben clara la seva filiació, rebutjant tot allò pel qual Picornell i les roges del Molinar foren brutalment assassinades, la llibertat i la democràcia popular.

El PP també n'és còmplice i responsable. La presidenta Marga Prohens ha de prendre una decisió: continuar amb aquest cabaret dels horrors o retornar al consens democràtic. Derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears és escandalós, sobretot perquè és una exigència d'aquests ultres antidemocràtics. El PP no pot continuar blanquejant el feixisme.

Al covard Le Senne ja el coneixem pels seus actes violents. Ara toca una resistència democràtica de la societat davant aquests intolerants que s'omplen la boca parlant de «llibertat», però que rebutgen tot allò que representa aquesta paraula per a la vida democràtica. Enfront del seu odi, cal memòria, justícia i reparació!