Diumenge 5 de maig, ens hi trobarem!

Ens hi trobarem a la plaça Major de Ciutat, gent de tots els pobles de Mallorca, de Palma mateixa, d’arreu de la nostra illa, ens hi trobarem juntes per cridar ben fort i amb il·lusió i alegria, Sí a la nostra llengua, Sí a la nostra cultura, Sí al nostre país, com férem ja fa uns anys a la mateixa plaça.

Hi serem la bona gent de bona voluntat que respondrem a la crida de l’Obra Cultural Balear, que ja fa unes setmanes, uns dies, que rebem des de les xarxes socials, siguem o no membres d’aquesta entitat, el convit a ser diumenge cinc de maig, a omplir la plaça, a participar des del nostre indret, prèviament, al corre-llengua dels joves, enguany interinsular.

Volem ser-hi amb tota aquella gent que coneixem, i aquella que coneixerem el diumenge, que haurem volgut ajuntar-nos en una diada de defensa, de reivindicació de la nostra llengua, la catalana, ho diu l’Estatut d’Autonomia i ho diu la ciència filològica. Defensa i reivindicació davant aquella gent que pensa que només ha de servir per anar per casa, per parlar portes endins, que no la volen a les Administracions públiques, als centres sanitaris, als mitjans de comunicació, aquella gent que enyora el franquisme que la prohibí i la menyspreà.

Una trobada a mitjan horabaixa, segurament amb sol i bona temperatura, serà fruit de la feinada de molta gent voluntària que als seus llocs de feina, als llocs d’oci, als seus pobles, hauran explicat la importància de respondre a les accions de les institucions que volen canviar el contingut de l’Estatut, de les lleis nostres, fins i tot derogar-les, perquè consideren que només hi ha d’haver una llengua, la castellana, com a llengua oficial. Uns responsables institucionals que parlen de «bilingüisme amable» que per a ells significa el català i les seves variants, a casa, entre les famílies, però no als llocs públics, ni als noms dels carrers, ni als documents oficials.

Un diumenge on ens retrobarem gent major jubilada, gent adulta, gent jove, unides per una actitud valenta, plena de coratge, amb ganes, amb il·lusió, que vol deixar enrere actituds conformistes, del «tanmateix», de «sempre guanyen ells, els poderosos», de «ja hi haurà prou gent, jo qued al sofà»...

El primer diumenge del mes de maig, després de la festa de totes aquelles persones que treballen, que reben un sou, que reivindiquen millors condicions salarials i laborals, que hauran acompanyat els seus sindicats als carrers, en dia festiu. Altres faran cas dels reclams publicitaris i diran que és el diumenge de les mares, potser voldran convidar-les o els hi facin regals especials.

El diumenge 5 de maig, després de la festa del treball, després de fer festa amb les mares, ens trobarem a la plaça Major de Palma, amb ganes de festa, de reivindicació, amb alegria, carregades de coratge i valentia per a la defensa d’allò que és ben nostre, la llengua catalana, que ens han transmès les generacions anteriors que saberen vèncer les dificultats, les prohibicions, els menyspreus, i que nosaltres tenim l’obligació de transmetre per als que vindran.

En nom de tota aquella gent que la va saber mantenir i conservar, nosaltres hi serem, el 5 de maig, per damunt de tota aquella gent que l’odia, que la menysprea.

Ens hi trobarem i serem moltes, moltes més dels que voldrien ells!