On abunda més el seny, a Euskadi o al Principat?

Aquesta setmana s’ha normalitzat. Hem tornat a veure polítics fent acudits dolents i emetent frases dictades pels seus inventors de gracietes. Ara tenen l’ull posat a Euskadi, on els partits espanyolistes no hi tenen res a fer. La dreta ha tornat a estar pendent d’ETA. Sembla que si no fos perquè varen existir terroristes no tendrien cap vot. Euskadi és un poble integrat per persones assenyades. Això no és invenció meva. Ho he sentit a dir a no sé qui. I per què diuen que són assenyades? Ara ja estic pensant que deu haver estat algun espanyol que ho ha fet. I què diuen? Diuen que el 80% dels bascos són independentistes, volent dir que voten partits independentistes, volent dir que el PNB i Bildu són partits independentistes, però si el poble els vota és perquè han deixat de banda la independència i continuen lluitant perquè el poble millori en drets socials, educatius i sanitaris. I això els fa ser un poble assenyat. El que no poden consentir a Espanya és que el partit que va néixer sobre la desaparició d’ETA sembla ser que serà el que guanyarà les eleccions. Si se juntassin els dos partits dits independentistes arribarien quasi als dos terços d’escons de la càmera legislativa. Un escàndol. La llàstima és que sembla que el partit independentista guanyador és més partidari de pactar amb el PSOE, que amb el partit que té el mateix objectiu sobiranista que ells. Incongruències de la vida. Incongruències de gent no tan assenyada com pensen molts espanyols. I els socialistes espanyols que ja gaudeixen pensant en els seus pactes i continuar comandant a Madrid. Els mateixos que han vist els bascos com a persones assenyades ho han fet per contraposició als ciutadans del Principat, els partits independentistes d’aquest territori no aconsegueixen el 50% dels vots de la població. Perquè continuen pensant que el seu objectiu principal és la independència, i per tant, són acusats per part dels partits espanyolistes de no atendre les demandes sanitàries, educatives i socials. Bé, no ens torbarem massa a aclarir i saber què passarà. I ja veurem quant de seny apareixerà i on. Segur que això està per veure.

Parlant de seny, ja podem començar a avaluar posicions, opinions i desitjos. ERC afirma que vol tornar a fer el tripartit, amb el PSOE i els Comuns. Com és possible que vulgui aliar-se amb els partits partidaris de l’article 155? Serà vera que els euskalduns tenen més seny? O serà vera que en lloc de perdre el seny han perdut el cap?

Però hem de continuar considerant més opinions abans de fer l’avaluació final. Ara vos explicaré l’opinió de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, aquella que podria ser considerada com la delinqüent, la fugida de la justícia, seria el seu paper semblant al de Puigdemont, encara que aquest és de Junts i Marta d’Esquerra Republicana de Catalunya. Doncs ella diu el següent: «L'objectiu és exactament aquest: l'estratègia és arribar a assolir la República Catalana, un estat independent dins de l’Estat Espanyol». Com quedam? Independència o 155?

I ara, per acabar, parlarem de la vida real. La vida que transcorre als hospitals i centres de salut del Principat. Com que s’ha detectat que quasi una quarta part d’infermeres no vol entendre el català i més de la meitat de metges són estrangers, s’ha fundat l’associació Metges-Salut pel Català per promoure l’ús de la llengua en l’àmbit sanitari. S’ha detectat el fet que el Govern d’ERC posa dificultats als alumnes principatins que els impedeixen estudiar medicina, i, en conseqüència, fa venir molts metges estrangers que majoritàriament solen ser hispanoamericans. Tot això s’ha detectat en fer un estudi i comprovar que el 70% de les altes mèdiques s’escriuen en castellà. Un d’aquests dies es va fer la presentació de la nova associació, que, sense cap dubte, és una prova de seny en l’àmbit sanitari. A aquesta presentació a l’Hospital Clínic de Barcelona hi varen assistir metges i personalitats importants. A veure si es nota i es produeix l’impuls adequat i que correspon al català a la Sanitat. Si s’impulsa el català, segur que s’empeny el seny.