El 2017 vàrem aprendre que la independència serà més difícil d'aconseguir del que molta gent pensava, però també molt més necessària del que molta gent trobava.

Del 2017 ençà no hem sumat gaires aprenentatges en aquest àmbit. La majoria de fets que s'han succeït els sabíem. Els hem tornat a constatar amb la paciència d'un independentisme antic, cuinat a foc lent, que ha sabut bastir una majoria social amb tenacitat i astúcia; amb el silenci del que coneix amb exactitud històrica que els xocs interns són refredats que cal covar i superar amb una mica de temps.

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que no existeix encaix possible d'una catalanitat digna en una cultura mononacional com l'espanyola.

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que l'única oferta que fa Espanya als (Països) Catalans és que es dissolguin dins una espanyolitat rància, casposa i tronada.

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que l'Estat espanyol ni vol, ni segurament pot, defensar els interessos dels ciutadans de la Nació Catalana.

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que el màxim que pot oferir Espanya als catalans és molt lluny del mínim que necessiten els catalans per sobreviure.

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que l'elit espanyola odia els catalans i usa aquest odi de la mateixa manera que l'han usat els règims autoritaris contra les minories utilitzades com a bocs expiatoris...

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que La Justícia espanyola és molt espanyola i molt poc justa.

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que l'Estat espanyol no només és incapaç de defensar els interessos dels catalans, sinó que el seu únic pla de subsistència és continuar explotant i robant als ciutadans dels Països Catalans.

Ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que l'Estat espanyol no ens serveix ni per fer possible l'oficialitat de la nostra llengua a la Unió Europea (un Estat català tardaria un segon en aconseguir-ho).

La llista és llarga... es fa eterna. Però tanmateix, ja ho sabíem, però s'ha tornat a constatar que la Independència és molt difícil... I malgrat tot és l'únic camí possible.