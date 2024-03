L’Argentina catalanoparlant: el cas de les Illes Balears (2/2)

Alguns dels argentins de les Balears més il·lustres

Continuant amb l’impacte migratori balear a l’Argentina, entre els intel·lectuals republicans que hi trobam a les fonts consultades hi trobam l’escriptor, editorialista i periodista mallorquí Joan Torrendell Escalas (Palma, 1869), el qual, tot i ser mallorquí, va destacar dins la causa catalana a l’exterior.

Arribats a l’esclat de la segona República espanyola l’any 1931, i l’aposta catalana per la creació d’una República catalana, la qüestió territorial va passar a ser un dels pilars fonamentals que varen acompanyar els migrants provinents de Catalunya a l’Argentina. La qüestió territorial sempre fou un dels temes principals pel al catalanisme organitzat, essent també un dels principals elements cohesionadors dels migrants catalans a l’exterior. Però, això sí, amb la seva corresponent divisió interna entre els partidaris d’una Catalunya independent i els partidaris d’una Catalunya autonomista. Una divisió que s’allargaria en el temps i s’estendria a també a l’exterior, amb la unificació d’organitzacions i el replegament provocat per la victòria del franquisme a l’Estat espanyol.

Torrandell fou gran promotor de la idea d’Estat federalista, per la qual cosa es va convertir en el principal exponent d’aquest pensament per a les institucions no només catalanes, sinó també valencianes i illenques, establertes a l’Argentina.

L’activitat solidària que es realitzava a les organitzacions creades pels migrants provinents de les Illes Balears (tal com hem comentat anteriorment a l’entrada d’aquesta sèrie) va haver d’anar una passa més enllà a partir del 1936, en el moment que Manuel Azaña va convocar tots els espanyols residents a l'estranger compresos amb la República, perquè tornessin a l’Estat espanyol per tal d’incorporar-se a les milícies de l'Exèrcit Lleial o Exèrcit Popular. També a la tesi de Saul Luis Casas hi trobem les declaracions d’un testimoni illenc: "Així que immediatament a l'Ambaixada i el Consolat d'Espanya a Buenos Aires van començar a desfilar joves espanyols en edat militar disposats a complir amb la crida a repatriar-se efectuada pel govern Espanyol del Front Popular...". Per a tal finalitat, es va crear l’organització del Centre pro-Repatriació d'Espanyols Republicans, del qual en destac la figura d’un altre membre del Centro Balear: Benito Burguera. Del ja comentat barri de Boedo, era un conegut militant sindicalista, comunista sense afiliació i participant del Comitè Sindical Antifeixista.

Referint-se a les activitats del Centre de Repatriació, recorda Burguera: "...Tots els dies de la setmana les seves instal·lacions eren un formiguer d'homes i dones espanyols i simpatitzants immersos en activitats que moltes vegades es bolcaven als carrers, amb flors i guardes mitjançant , tant als col·lectius i les seves parades ia l'interior dels bars i confiteries, on mai van collir un rebuig o incident...". Així, a partir de recollides de recursos econòmics s’aconseguia enviar voluntaris cap a l’Estat espanyol. Explica, amb un exemple Burguera també: "...el nostre vincle amb l'ajuda era a través del Comitè de París que presidia la filla de Madame Courie. Enviàvem la gent i teníem cartes que deien si havien arribat, o on s’havien incorporat. Un cop vam enviar dues infermeres i van avisar que havien arribat…"

L'activitat del Centre de Repatriació va continuar amb dificultats: persecució policial, desnonament violent d'actes públics… Tot i això, hi varen continuar amb les activitats de solidaritat fins a principis dels 40. Finalment, les activitats del Centre de Repatriació varen ser prohibides i els seus dirigents, entre ells Burguera, enviats temporalment a la Cárcel de Devoto. La situació va canviar i, finalment, l'ambaixada espanyola va passar a estar completament controlada pel franquisme.

Tot i el compromís de Burguera amb el conjunt d’entitats i sindicats, també se’n conserven unes declaracions que, alhora que explica el pacifisme i bon tracte que hi havia entre les diverses entitats balears abans de la unificació, critica també la manca de vertent ideològica de Mallorca Nova:

«...Els sabaters vivien per aquí, llavors Boedo era el lloc de reunió. L’any 20 alguns obrers es revolten i es forma La Protectora; després el Centre Balear, que tenia la seva seu al carrer San Juan, es va mudar aquí (actual direcció) i al davant hi havia el local de La Protectora, hi havia ressentiment entre tots dos, però mai no va passar res. Entenc que l'ajuda a Espanya va ser el punt de partida per a la

unificació del Centre a Casa Balear. Almenys Mallorca Nova va ajudar a la unificació… (i això) ja és un mèrit…»

De Benet Burguera Amengual també en tenim actualment alguna notícia gràcies als periòdics concerts que realitza el «coro Benito Burguera», el qual va realitzar una trobada d’illencs a la capital argentina per tal de celebrar l’aniversari de l’autonomia balear el Primer de Març de 2010.

El cas de Goyena

Per a acabar amb aquest modest recull de dades sobre els catalanoparlants de les balears a l’Argentina, caldria esmentar el cas de la localitat de Goyena, la qual, tot i estar a la província de Buenos Aires, es troba a més de 600 quilòmetres d’aquesta i el seu aïllament ha tingut una gran importància a l’hora de conservar certes característiques.

Goyena va ser fundat el 2 d’abril de 1902 per un grup de migrants provinents de Son Servera (Mallorca), constant els noms de José Marfil i Francisco Oliver com a primers fundadors.

Actualment les localitats de Son Servera i de Goyena es troben agermanades i realitzen activitats de contacte permanent. A Goyena encara s’hi pot escoltat català i es manté la tradició d’elaborar ensaïmades, una tasca que es troba en procés de promoció, tal com han explicat les autoritats locals arran del 120 aniversari de Goyena, celebrat el 2022.

