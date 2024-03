Hi ha terroristes per tot i hauríem de donar més feina al PP (VOX)

Bon lector, et consideres terrorista? Si t’hi consideres, demana’t per què. Si no t’hi consideres, sàpigues que t’hi consideren els tertulians periodistes espanyols i els tertulians qualsevols també espanyols. Per allà troben molt greu i molt escandalós que es vulgui aprovar una llei d’amnistia, que és el mateix que perdonar un terrorista com Puigdemont. El president català si arribàs a venir a Catalunya, trobaria més perills en una massa de caps quadriculats que en els jutges prevaricadors. Des d’Espanya s’ha fomentat tant d’odi contra Puigdemont que serà difícil que pugui viure tranquil si travessa els Pirineus. Entre aquests tertulians i el PP, per a mi VOX es una entelèquia que qualsevol dia desapareixerà. La funció que hauria de fer, la fa el PP. Qualque dia se n’adonaran els peperos del trist paper que fan com a votants d’un partit autocràtic sense cap punt cardinal d’arribada. Al PSOE ja li falten el nord i el sud. Sánchez respira dreta i centre, només li queden algunes espiracions d’esquerra, si és que n’hi queda cap. Crec que només té el cap clar quan diu que no hi ha cap independentista que sigui terrorista. I aquí és quan perd tots els vots dels espanyolets manipulats. No sé si a València, enguany cremaran falles, pèrò si ho fan, es podran lluir amb els terroristes. Terrorista per amunt, terrorista per avall. Resultarà que tots els països que s’han independitzat de l’Espanya una, gran i lliure deuen estar plens de terroristes, perquè en un moment determinat varen ser independentistes i es varen voler independitzar de l’Espanya d’Abascal, de l’Espanya imperial. Aquesta Espanya que ens vol convertir a tots els catalans en terroristes, és l’Espanya antirepublicana, que s’ha convertit en monàrquica i voldria elevar els monarques a emperador i emperadriu del seu imperi, imperi que tremola, perquè es veu que la seva existència depèn de tenir o no Catalunya. També ho varen passar malament quan varen perdre Cuba i Filipines.

He expressat que VOX no existeix o que no pinta ni una regadora, perquè justifica la seva existència perquè vol eliminar la immersió lingüística, entenent com a immersió lingüística de manera equivocada que els centres escolars tenen com a única llengua la llengua catalana, i que a totes bandes es parla el català. Això és el que hauria de ser, però no ho és. Això és una pura mentida. Això ho sé jo que vaig dirigir un centre que feia l’ensenyament en català en teoria solament, i ho saben les meves filles que es dediquen a l’ensenyament en centres de primària o secundària. Per tant, ara no escriuré la meva opinió, sinó la d’una mestra de primària, amb la qual jo i la meva família estam bastant d’acord i que demostra que l’existència de VOX no queda justificada. Aquesta és l’opinió de la mestra d’una escola del Principat en forma de carta: «Bona tarda, el tema és més greu del que penseu. Sóc mestra i cap d’estudis d’una escola de primària. El problema principal recau en el professorat que és el primer que no fa la immersió lingüística (parlen entre ells/elles el castellà, escriuen els mail i fan les reunions amb les famílies en castellà, no tenen suficient nivell ni oral ni escrit del català per poder ensenyar bé a l’alumna, el/la mestra d’AA no fa bé la immersió, les reunions d’organització i pedagògiques són en castellà si no és que hi ha algú de l’equip directiu, els monitors/es de menjador i extraescolars parlen en castellà, els monitors de natació, …) i nosaltres hi estem a sobre però tot segueix igual, es salten el projecte lingüístic. Si això passa a una escola passa a totes i el departament no fa res per controlar la immersió, són treballadors públics amb sou de la Generalitat i quan estan en horari laboral dins d’una escola la llengua de comunicació i de treball ha de ser el català. Veritablement la situació està molt més greu del que s’escolta a les notícies. Tant de bo es pogués revertir la situació. Espero que algú hi posi fil a l’agulla aviat o no hi haurà marxa enrera. Atentament».

Llavors, sabeu què pinta VOX? Pinta bastant, pinta molt. Aquesta mestra ha explicat que les lleis actuals diuen i exposen que la llengua vehicular i d’ensenyament sigui el català. Si els i les mestres volguessin això podria ocórrer. VOX lluita per eliminar el condicional o per convertir-lo en negatiu. Volen que les lleis que ells facin, obliguin els i les mestres a emprar sempre el castellà, ara ho fan contra llei i després ho podrien fer a favor de llei. A l’escola passa el mateix que a la vida, tothom es presenta com a bona persona. Tots i totes volen i pretenen ser bones persones, però de bones persones no n’hi ha realment tantes. A les escoles passa el mateix, tothom passa i viu com si fes l’ensenyament en català, però realment no ho fan així. A la més petita dificultat, abandonen la llengua i es passen al castellà. VOX vol que ho facin tot en castellà sense haver-s’hi de passar.