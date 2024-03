De què és capaç el govern sionista d'Israel?

Mai he cregut, o al menys vull ser molt caut, en conspiracions com que els atemptats de les Torres Bessones de Nova York varen ser conegudes i consentides pels serveis secrets, mal anomenats d'intel·ligència (CIA), dels Estats Units d'Amèrica, com a inici d'una política d'intervenció militar a l'Orient Mitjà i l’Afganistan; com crec de ben cert que l'atemptat contra el Vicepresident del Govern franquista Carrero Blanco va ser únicament una acció preparada i efectuada per militants independentistes bascos sense coneixement previs, i molt menys ajuda, d'altres serveis secrets. En canvi, quan el 7 d'octubre Hamàs va realitzar les accions armades contra efectius civils i militars a les zones limítrofes a la Franja de Gaza, apart de la sorpresa inicial per la magnitud de l'atac, va ser que havien triat un dels moments més inoportuns per a dur-la a terme, ja que aquells dies a Israel es produïen massives manifestacions contra la pretensió del Govern Israelià, compost per fanàtics sionistes i un primer ministre Netanyahu acusat de corrupció, de voler aprovar una reforma legislativa per limitar el poder judicial en favor de les decisions de l'executiu. El mes d'abril de l'any passat, VilaWeb entrevistava a Shikma Bressler, doctora en física, que forma part de l’equip que treballa en l’accelerador de partícules del CERN i que és una de les cares visibles d'aquestes manifestacions multitudinàries en contra del Govern israelià. Hi deia: «Vam veure que a Israel, el govern volia fer un cop d’estat i canviar el règim: volen passar d’un estat democràtic a una dictadura amb un regust molt fort del judaisme i de racisme». I seguia: «Això és la fi de la democràcia israeliana. Així és com sabem que la ideologia d’aquest govern és canviar l’estructura d’Israel i convertir-lo d’una democràcia a una dictadura. I també sabem que estan disposats a sacrificar bàsicament tot allò que és bo a Israel per dur a terme la seva ideologia. Sacrificar l’economia israeliana, el sistema educatiu israelià, el sistema de salut, tal com ha dit clarament el 99,99% dels experts en cadascun d’aquests camps. Acadèmics. I, finalment, també ens vam adonar que estan disposats a sacrificar la seguretat de la nació». Tot això i més manifesta aquesta dona en aquesta entrevista.

Quan he dit més amunt que vaig trobar que l'acció d’Hamàs triada en el moment més inoportú, em referia a això. Aquest atac, apart de mostrar al món l'essència més cruel, sanguinària i genocida del govern de Netanyahu, comparable a episodis històrics que patiren milions de jueus, ha servit sobretot per enfortir el sentiment i simbologia nacional de l'estat d'Israel, de la seva població i el seu exèrcit. Tot i a pesar de les cada vegada més i més qualificades veus crítiques contra aquesta política colonial i genocida contra el poble de palestina, entre d'altres els jueus ortodoxos que s'oposen a la guerra i fins i tot a la mateixa existència de l'estat d'Israel. És per això que podria ser ben bé que els considerats millors serveis secrets, d'intel·ligència, del món no només sabessin de la preparació de les accions d'Hamàs del 7 d'octubre, sinó que fins i tot la facilitessin, tot vist des de la perspectiva del que aquests mesos s'ha pogut veure i comprovar de que és capaç el govern sionista d'Israel.