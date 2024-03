Per què no se cerca el terrorisme allà on verament n’hi ha?

Els del PP van creixent de cada dia un poc. Durant molts anys han estat els reis de la corrupció i ara han trobat que el PSOE no era un partit tan clar com deien i també han trobat indicis de corrupció en la compra de tapaboques durant el temps que vàrem patir la pandèmia del Covid (virus). Es veu que n’hi va haver que es varen aprofitar i varen concedir preferència a alguna distribuïdora a canvi de milions d’euros, sense voler saber si el material era bo o defectuós. És un exemple clar de corrupció de qualsevol persona que ocupa un càrrec públic i per mor d’aquest càrrec s’ha vist encarregat de fer qualsevol comanda. La comanda s’ha fet exposant doblers de tots, i les comissions obtingudes sense cap necessitat, perquè aquesta persona cobra un sou, també les hem pagades els contribuents. Ara el PP, a la facilitadora de vots que era la llei d’amnistia, li pot afegir la corrupció dels tapaboques. Estan més contents que unes pasqües, caminen gojosos pel carrer i pels passadissos del Congrés, esperant trobar víctimes socialistes, per dirigir-los mirades i paraules acusadores. Si els i les jutges, prodretans, havien alliberat de culpa la presidenta de la comunitat de Madrid en un tema semblant de la pandèmia, ara resulta que a més d’intentar involucrar el president del govern de l’Estat, segona autoritat, també hi han afegit, la presidenta del Senat, tercera autoritat de l’estat, que en aquell temps era presidenta de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La presidenta no dóna massa explicacions com si la cosa no fos amb ella i alguna responsabilitat deu tenir. La qüestió és que el PP té dues bones peces a tir i les vol posar contra les cordes. Al president i a la presidenta els tocarà boxejar.

El Tribunal Suprem creu que el president Puigdemont és susceptible de ser acusat de terrorisme, ja que creuen que ell era el líder de Tsunami democràtic, per tant, volen poder dir-li terrorista i també terroristes a tots els que fossin del Tsunami, per haver-se manifestat i haver contestat la violència de la policia i la guàrdia civil, recordau els piolins. Aquests jutges no deuen haver vist la manifestació i atac d’ultres de l’Atlètic de Bilbao a la semifinal de la copa del rei. Aquests feien por i hi va haver més de mitja dotzena de policies ferits. Els obrirà el Tribunal Suprem una causa per terrorisme? Si no ho fan, és perquè els agrada esser acusats de prevaricar.

Parlant de jutges, han fet un sobreseïment i han absolt els militars que traficaven amb 217 kg de cocaïna en el Juan Sebastián Elcano, diuen que perquè no han trobat els responsables. També han rebaixat de 8 anys a 18 mesos la presó a un dels condemnats pels atemptats del 17 d’agost a Barcelona on es varen provocar 16 morts i 140 ferits. En canvi, i aquí podeu fer la comparació que vos vengui de gust, volen condemnar a 27 anys els CDR que varen usar material pirotècnic a les manifestacions del procés. Si no hi ha prevaricació en aquestes actuacions, ja em direu on la podeu trobar?

Si és veritat aquesta notícia que apareix al twitter, alguna cosa s’haurà de fer. Mercadona ja no vol comprar la llet als pagesos del Principat, perquè aquests han demanat un preu just. Molts d’aquests pagesos podran quedar arruïnats, per tant, Mercadona s’ha fet creditor de boicot i que no s’hi vagi ni a comprar caramel·los.

Continuant amb la font d’informació que és el twitter, i també amb l’actuació judicial, que acaba de fer 21 anys que l’Audiència Nacional va fer tancar per les armes el diari en euskera, Egunkaria, deu directius varen ser detinguts i torturats. Allò cert és que fos per la causa que fos que haguessin pres aquesta decisió, set anys més tard, en el 2010, el tancament d’aquest diari va ser declarat il·legal i els directius varen ser absolts. Això va per aquells que sempre donen la raó als jutges. I també per aquells que creuen que viuen fa més de 40 anys en una democràcia.

I ara, i per acabar, un tema escabrós que he trobat també pel twitter i del qual en transcriuré fragments. Per començar he de dir, que, en principi, no som ni propalestí ni proisraelià. M’horroritza tot el que siguin desastres, mort, persecució, fam, tortures, violacions, etc., i no perdon els que en siguin responsables, però he vist publicat a la xarxa social esmentada un informe que s’ha presentat a l’ONU sobre les violacions del 7 d’octubre: «Violació en grup sistemàtica i premeditada de nins, nines, homes i dones menors d’edat a quatre llocs diferents. El primer informe oficial de l’Associació Israeliana de Centres de Crisis de Violacions detalla totes les proves de la violència sexual i els crims contra la humanitat de Hamas el 7 d’octubre». Entre altres coses diu: «Molts dels actes de violació es varen dur a terme en grup, amb la cooperació dels terroristes abusadors. Habitualment, la violació es va cometre davant cònjuges, familiars o amics d’una manera dissenyada per poder augmentar el dolor, la impotència, el terror i la humiliació dels presents...Els cossos varen ser trobats mutilats i fermats, amb els òrgans sexuals brutalment atacats i, en alguns casos, amb armes introduïdes. Alguns cadàvers ocultaven deliberadament trampes explosives. Alguns membres de Hamas varen perseguir les víctimes que havien escapat de la massacre, i les varen arrossegar agafades pels cabells mentre les víctimes cridaven de dolor. La majoria de les víctimes varen ser assassinades durant o després de l’agressió sexual. L’informe detalla informació únicament de fonts identificades a les quals es va permetre publicar-les, però també s’hi varen afegir fonts adicionals d’informació confidencial, que no es poden publicar».

En resum, per tot hi ha bona i mala gent. Si tens la sort d’haver-te envoltat de bones persones, t’ha tocat la loteria, si, en canvi, t’han envoltat males persones, ets digne de compassió. En l’àmbit polític, què voleu que vos digui, tots sabeu ben bé de quina casta de persones ens trobam envoltats. Però no acabarem de ser derrotats!