Lluny del terrorisme, al Principat de Catalunya es continua governant

El 18 de febrer, eleccions gallegues. Galícia, com les Illes, és una terra de dretes. La dreta ha guanyat moltes vegades, pentura massa. I ara està a punt de guanyar un partit de la terra, el BNG. Són nacionalistes nacionalistes, o nacionalistes espanyols? Qui ho sap? L’amic del narco creu que guanyaran ells, el que no sap és si tendran majoria absoluta o no. Tant de bo no la tenguin! I si la tenen, que els faci bon profit. Nosaltres ens quedarem esperant que plogui i que no hi hagi restriccions d’aigua. Aquí ens conformam amb poca cosa, sempre que no se’ns continuï destruint. Aturar la destrucció de l’arxipèlag és molt necessari. Que quatre empreses i quatre persones siguin els amos del nostre destí és una cosa que s’ha de combatre. S’ha de combatre pacíficament. Tenim les persones que poden fer-ho. I ho faran. I ho farem. Hem de segellar el nostre caràcter de ciutadans i superar les ganes de fer-nos súbdits. Ens mantindrem drets i no agenollats. Encara que cregueu que parlar d’això és una exageració, jo no crec que ho sigui. Mirau a la vostra dreta i a la vostra esquerra i trobareu que hi ha gent de tot pelatge. Veureu els que no es reten davant cap dificultat i els que no s’aturen de fer reverències. Dilluns sabrem si Galícia supera la seva fase de vassallatge. Sabrem si el PP ha estat capaç de mantenir-los enganats. I sabrem si també s’apunten els que voler fer diana a la llei d’amnistia. Qualcú ha dit que amb la llei d’amnistia s’estalviaran doblers, perquè s’evitaran plets i judicis contra els que ells creuen que són terroristes o que han actuat com a terroristes. Ja sabeu que no hi ha ni hi ha hagut terrorisme al Principat de Catalunya. Per tant, si Espanya fos democràtica, l’estalvi de jutges i fiscals existiria. Solament la manca de democràcia pot fer que es causi despesa extraordinària amb la justícia. Bé, ja veurem què passa. Dilluns serà un altre dia. Esperem que sigui millor que els anteriors. Per esser millor no hauria d’haver guanyat la dreta. Si hagués guanyat, han de saber que sabem perdre. No protestarem a l’àrbitre.

A Espanya, sembla que la Generalitat només es troba pendent de la llei d’amnistia, els del PP i VOX diuen que a Espanya governa Puigdemont, com pot ser això, si no governa a la Generalitat i el govern corresponent, continua treballant per millorar la vida dels ciutadans? Com que no són xenòfobs ni racistes, continuen mirant perquè els immigrants visquin millor, per molt que a Espanya hi hagi crisi migratòria. Per això, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha afirmat que té la intenció d’ampliar la cobertura de les ajudes socials als immigrants sense papers. Seran casos excepcionals que la llei identificarà.

Aquests casos excepcionals seran casos en què es justifiqui per raons humanitàries la necessitat de l’ajuda econòmica. A més ha afegit que la majoria d’immigrants que entren al Principat ho fan de manera irregular i que la mala gestió només és atribuïble a Espanya. Una altra raó de la necessitat d’obtenir la independència.

Aquests immigrants irregulars viuen en la pobresa extrema. Per això necessiten esser ajudats. S’ha augmentat l’índex de rendes per accedir a les ajudes públiques. Per això ha augmentat el nombre de persones que tenen dret a sol·licitar prestacions socials.

Això afecta la renda garantida, que és un ingrés mínim per a famílies vulnerables i que tenen risc d'exclusió social. Segons ha explicat el conseller, aquesta ajuda és eficaç per a famílies amb pocs membres, però no ho és tant per a famílies nombroses. Això ha impulsat una reforma de la renda garantida, que ara mateix està tramitant el Parlament.

Carles Campuzano ha assegurat que la majoria dels immigrants il·legals entren pels aeroports: «Entren amb visat de turista, s'instal·len a l'Estat espanyol, i a la pràctica es converteixen en residents irregulars. Ara han d'esperar els mecanismes de la llei per acabar rebent els papers dos o tres anys després».

El conseller ha explicat que aquest és un problema per a aquestes persones, que no poden treballar legalment ni accedir a les ajudes socials. Per tot això, ell és partidari de donar papers a la gent que estigui treballant. Al seu parer, es dona l'esquena a la situació dels immigrants irregulars que no es poden expulsar, i per això s’ha d’afrontar el problema.

El conseller ha fet una estimació sense cap estudi, que al Principat de Catalunya hi deu haver devers un 20% dels 500.000 immigrants il·legals que assegura tenir l'Estat espanyol. És a dir, que serien uns 100.000 immigrants irregulars al territori principatí. Això fa que ens haguem de plantejar la pregunta de si cal continuar amb l’acolliment d’immigrants.

El conseller Campuzano ha explicat que encara que es tengui un saldo negatiu de naixements i defuncions, el Principat continua creixent per mor de la immigració. Creu que s’ha de ser capaç de fer front a aquesta nova realitat amb lògica integradora. A més, ha assegurat que les identitats dels països no són sempre les mateixes i que la identitat catalana es troba en un canvi constant.

Així que la Generalitat de Catalunya intenta resoldre els problemes que li causa Espanya i no es troba en debats inútils de voler convertir en terroristes, persones que són ben pacífiques i que de l’únic que se les pot acusar és d’haver volgut exercir el dret humà que suposa votar què volen ser i qui els ha de governar. Així que, al Principat de Catalunya es continua governant.