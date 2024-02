Un febrer ple d’esdeveniments

Hem començat el segon mes de l’any amb novetats a la principal institució política, elegida directament per la ciutadania, el Parlament Balear. Una vegada més hem sortit als telenotícies d’àmbit estatal per un cas insòlit: els representants d’extrema dreta VOX, el grup parlamentari que començà la legislatura amb 8 diputats, després de perdre’n un de Menorca ara es divideix, n’expulsa dos i roman amb cinc.

Expulsió del President del Parlament i de la Secretària General...no és poca cosa. I després de la sorpresa inicial, ara el President expulsat s’aferra al càrrec i retarda la seva destitució, tal com marca el Reglament de la Cambra.

Que el partit d’extrema dreta es divideixi, que filtrin als mitjans converses internes de to groller, que mantinguin la institució en suspens, només demostra el talant de les persones que hi formen part, gent que no creu en la democràcia, que ha sabut usar les seves eines, les eleccions, per ocupar llocs de representació política i des de dins treballar pel seu interès personal i minar la confiança de la ciutadania en les institucions.

No sé com pot acabar aquest nou episodi de l’esperpent d’aquest partit, sé que mentrestant el prestigi del PP i sobretot de la presidenta Prohens en surt molt tocat, ells, i ella que s’omplien la boca contra el govern plural de les anteriors legislatures, que no tenien cap problema en mentir i tergiversar les notícies per desacreditar les polítiques progressistes d’esquerres. Ara ho tenen difícil, quan no fa ni un any que havien de ser els més eficients, els bons gestors... Com a mínim haurien de demanar disculpes per l’espectacle que donen, si respecten una mica la ciutadania.

Fora d’aquí tenim una cita electoral, a Galiza, d’aquí quinze dies. Per primera vegada l’opció sobiranista i d’esquerres del Bloque Nacionalista Galego té vertaderes opcions d’arribar a la presidència de la Xunta. L’opció del PP sempre majoritària es presenta afeblida amb un candidat, substitut del senyor Feijóo que no té les possibilitats de repetir una majoria absoluta, amb un VOX que per primera vegada es presenta. Les altres opcions d’esquerres com el PSOE, confia amb l’estirada del Sr.Sánchez, i els altres dos Sumar, i Podemos són una incògnita en presentar-se dividits sent l’esquerra dels socialistes de caràcter estatal.

No obliden les grans mobilitzacions d’entitats ecologistes i partits d’esquerres per la contaminació dels pèl·lets a les platges gallegues i la tímida i tardana resposta de la Xunta, i com aquestes altres mobilitzacions en defensa del medi i dels llocs de treball d’empreses gallegues.

Dos esdeveniments ben diferents, un de desfeta interna del partit d’extrema dreta i desprestigi de les dretes mallorquines, l’altre d’esperança en un canvi a una Comunitat històrica, Galiza, que per primera vegada pot tenir una presidenta n’Ana Ponton, dona d’empenta, d’esquerres, feminista que pot dur aires nous a la principal institució gallega, la Xunta.

I no oblidem que per primera vegada el Sinn Féin governarà Irlanda del Nord amb una altra dona Michelle O’Neill, que serà la ministra principal després de dos anys de bloqueig per part del partit Unionista Democràtic. En el seu primer missatge ja ha donat les claus, que pensa treballar per a tota la ciutadania, conscient de la violenta història que tots han viscut en el passat més recent.

Observarem el transcurs dels esdeveniments amb interès, confiem que els nous aires del nord arribin al nostre nord gallec.