Hem recordat l’Holocaust

Dissabte 27 de gener es commemora l’Holocaust que es va viure en el segle XX per part del poble jueu en mans dels nazis comandats per Adolf Hitler, com ells el poble gitano i altres col·lectius com els malalts mentals, els discapacitats, els gais, lesbianes, trans i persones d’esquerres comunistes, anarquistes, socialistes.

Genocidi entre els anys 1933 i 1945, això és l'eliminació física, per mitjà dels treballs forçats, la fam i les cambres de gas, internats als camps d’extermini a la mateixa Alemanya, Polònia i altres indrets fronterers, assassinant totes aquelles persones que els nazis consideraren «indesitjables». Entre ells, molts republicans espanyols d’ideologies d’esquerres, catalans, mallorquins, menorquins i eivissencs com ens han donat a conèixer les investigacions historiogràfiques.

Cada any es commemorava aquest dia al Parlament de les Illes Balears per part de tots els grups parlamentaris amb convidada a les associacions de memòria històrica. Enguany el Govern del PP amb el suport de VOX, ho ha fet en solitari, al Consolat de Mar. Sense tenir presents ni convidar els familiars de les víctimes de les nostres illes. El discurs de la presidenta Marga Prohens va oblidar totalment la realitat que es viu a Gaza, apel·lant a un antisemitisme en la societat que només el pot detectar qui no té ulls per veure la massacre que està vivint el poble palestí per part del dirigent Netanyahu.

En canvi, la Plataforma per a la Memòria Democràtica, que aglutina prop d'un centenar d'entitats de la societat civil de Mallorca, va retre un sentit homenatge a les víctimes de l'Holocaust, i especialment, reivindicaren la memòria de les víctimes de les Balears represaliades pel franquisme i el nazisme. L’acte consistí en recórrer diversos indrets de Ciutat on hi ha les llambordes que recorden els noms de les víctimes dels camps d’extermini nazis mallorquins. Hi varen dipositar flors vermelles, i ramellets amb les cintes republicanes. Així ho feren també a molts pobles de Mallorca, Inca, Sóller... Menorca i Eivissa i altres llocs de la Península, per la memòria de les víctimes.

Dues maneres ben diferents de commemorar l’Holocaust, la barbàrie dels nazis, l’intent de genocidi que sacsejà el món en conèixer l’abast de la tragèdia.

Avui vivim una tragèdia que molts també qualifiquen de genocidi amb el poble palestí. El Tribunal internacional de la Haia ha sentenciat que Israel ha d’evitar-lo, després de la denúncia presentada per Sud-àfrica. No ha exigit un Alto el Foc immediat, però sí que ha dit a l’estat d’Israel que posi fi a la crisi humanitària que es viu a Gaza.

No sé si prest veurem alliberament dels ostatges, encara més de 100 retinguts, ni si declararan una treva immediata, el que sí que hem de continuar exigint és més fermesa als EUA a l’hora d’exigir al seu amic Netanyahu la pau, més fermesa a la UE en promoure els dos Estats, amb totes les garanties democràtiques i econòmiques.

Perquè volem commemorar l’Holocaust amb la forta voluntat que no es torni a viure, perquè tots els pobles tenen dret a viure en pau, com ells trien, amb respecte i convivència amb els seus veïnats i dins la comunitat internacional. Sense agressions, sense destrucció, sense voluntat d’aniquilar qui no és com tu.