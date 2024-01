Competències sobre els migrants no signifiquen independència, sinó que suposen molta despesa

Pens que acab de vèncer o de superar un constipat gripós que m’ha deixat ben atupat, però que no impedirà que escrigui l’article habitual i setmanal. Encara que la temperatura mitjana hagi estat molt alta, per mor del canvi climàtic que provocam els humans fent un mal ús de la natura, he de dir que fa un fred hivernenc i no és gens estrany que haguem d’acostar-nos a alguna estufa o posar la calefacció, si en tenim, per aconseguir una mica de confort. Si necessitam esplaiar-nos davant els molts problemes que ens proporciona la vida, si ens cal descarregar el mal humor si aquest ens agombola, és suficient escoltar la ràdio o la televisió. Un queda amb el cor estret i el cap astorat en veure i comprovar els molts desastres que hi ha al món. Quan no és la mar que envaeix algun indret del món i arrasa tot quan troba al seu camí, és una muntanya que es desfà i cau com si fos un gran terrós de sucre que cau formant una allau destructora que tapa tot quan es troba en el seu camí. Ningú no n’és responsable. És difícil sobreviure. Ningú no sap com s’ha d’actuar davant el que semblen maldats de la naturalesa. Aquesta setmana ha passat això d’una gran esllavissada a Colòmbia, prop d’una població indígena, que la gent que circulava per una carretera que anava ran de la falda de la muntanya, quan ha vist que començava l’allau ha abandonat els cotxes corrents i ha acudit a refugiar-se en una casa que hi havia allà devora. Llavors l’esllavissada s’ha engrandit i ha enterrat més de mitja dotzena de cotxes i la casa on hi havien anat a refugiar-se més de 10 persones. Refugiar-se dins una casa sembla una bona opció, però realment no ho ha estat. La força de la natura és descomunal. Els homes i les dones són formigues trepitjades per un gegant. Mentre passen fets com aquest, aquí ens trobam amb uns quants partits, els que governen i els que es troben a l’oposició, que no saben fer res més que trobar paraules per insultar els altres, uns per descavalcar els que van muntats i els altres per aconseguir que els primers no compleixin el seu desig. N’hi ha, que diuen tantes mentides, per a mi, aquests són el PP i VOX, en diuen tantes que m’indignen i fan que els flastomi en veu alta, quan els sent, encara que ells no em sentin i encara que per escrit els respecti sempre. Fan molt d’oi i vomitera. Què hi farem? És el preu que hem de pagar els qui hem estat sotmesos per un poder extern que ens ha estat imposat. Per això sempre n’hi haurà que ens voldrem independitzar.

I de què ens hem de preocupar, quan no ho feim de la natura en general. Doncs ens hem de preocupar de saber que el Mercadona ven taronges sud-africanes dient que són valencianes. L’etiqueta posa que són taronges valencianes, però més avall posa que tenen el seu origen a Sud-àfrica. Recordau que l’amo de Mercadona és valencià i això no li dóna llicència per enganar-nos.

Fets horrorosos, horribles i inexplicables. Cada dia assistim a la fam que tenen molts de palestins de Gaza i com està ple de camions que esperen des d’Egipte per passar i espassar la fam d’uns quants, dels que arribaran a agafar alguna cosa. Doncs resulta que les bosses d'arròs de l'ONU destinades als refugiats són utilitzades pels terroristes de Hamàs als seus túnels. L'arròs actua com a dessecant, manté la humitat fora dels túnels. Absorbeix la humitat i evita que les fuites del sostre inundin els túnels. És increïble i vergonyós. Punyetera misèria! Ens arriben moltes notícies tergiversades i de la missa no en sabem ni la meitat.

Ara que el president Sánchez ha decidit delegar poders sobre els migrants al Principat de Catalunya a través d’una concessió a Junts, i quan els poders fàctics espanyols es posen les mans al cap i parlen d’un desastre democràtic, de racisme i xenofòbia, quan precisament la Generalitat de Catalunya s’ha caracteritzat per una rebuda i tractament modèlica dels immigrants que ha anat rebent i solucionant molts dels problemes que tenien els governants espanyols, podem tranquil·litzar-nos coneixent aquesta notícia que transcric a continuació i que es publica al diari digital Jornal.cat, que tracta de l’economia social i solidària. Aquest és el text que justifica el bon tracte donat als migrants i que és i una campanya de difamació la que fan partits com el PP i VOX. Aquesta és la notícia interessant que volem donar a conèixer:

«El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha reclamat aquest dijous a la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, que l'Estat es "corresponsabilitzi" de l'acollida de migrants joves no acompanyats amb la creació d'un fons estatal que ajudi les comunitats a gestionar aquesta acollida. Segons Campuzano, el 2023 Catalunya va rebre més de 2.100 joves migrants no acompanyats, majoritàriament procedents d'altres territoris de l'Estat, però només rep finançament estatal per a la gestió dels 33 que va acollir procedents de les Illes Canàries. La Generalitat calcula que el fons hauria de destinar a Catalunya més de 100 milions d'euros.

Campuzano ha fet la petició durant la reunió que ha mantingut amb Rego a Madrid, en una presa de contacte que també ha fet posteriorment amb el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.

El conseller ha recordat a tots dos ministres les competències exclusives de la Generalitat en el desplegament de les polítiques de Joventut i Drets Socials. Segons ha explicat en declaracions a la premsa, tots dos ministres han expressat el seu compromís en aquest sentit.

Pel que fa al fons d'acollida, el conseller ha recordat que "igual que Canàries planteja un esforç solidari per part de tot l'Estat en l'acollida d'immigrants, Catalunya també reclama que, en la mesura que és el territori de l'Estat que més joves migrants sols està acollint, tinguem acompanyament de l'Estat".

També ha reclamat a Rego que l'Estat controli el flux migratori, perquè els joves que han arribat a Catalunya "no han entrat per l'Aeroport del Prat ni per l'Aeroport de Barcelona, sinó que provenen d'altres territoris de l'Estat". "Catalunya assumeix aquest esforç d'acollida i necessita corresponsabilitzar l'Estat", ha insistit.

Segons el conseller, en la seva resposta Rego ha situat aquest debat en el marc de la confecció dels pressupostos generals de l'Estat per al 2024.

Prestació per a la criança de fills

El conseller també ha reclamat a Rego que estableixi una ajuda universal per a la criança de fills, com ja fan països com Itàlia i Polònia. "Espanya encapçala les taxes de pobresa infantil al conjunt de la Unió Europea". La ministra, segons Campuzano, s'ha mostrat receptiva a la proposta.

Impostos finalistes per a la dependència

Pel que fa a la reunió amb Bustinduy, Campuzano ha recordat al ministre que el sistema de dependència ha fet "fallida" i actualment les comunitats autònomes s'han d'encarregar de més del 80% dels ajuts, quan el repartiment amb l'Estat hauria de ser del 50%. En aquest sentit, li ha plantejat l'establiment d'impostos finalistes per finançar el sistema, com tenen França i Alemanya.

En aquest camp ha plantejat la necessitat de crear un grup de treball específic sobre el fiançament del sistema de dependència. Segons Campuzano, el ministre ha obert aquesta porta i el grup es crearà en les pròximes setmanes per debatre com s'ha de sustentar el sistema».