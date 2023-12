«L'hospital Quirón Salud Palma Planas, discrimina per raons de llengua els seus pacients, de manera reincident», aquest és el títol de la comunicació que ha fet arribar Pere Crespí a dBalears.

Reproduïm la seva denuncia:

«Dia 1 de desembre de 2023 vaig telefonar a l'hospital per tal de demanar cita en català a un especialista i la persona que em va atendre em va dir que no m'entenia després de repetir-li tres vegades i em va penjar.

Això atempta contra l'atenció al pacient i és un exemple clar de discriminació per raons de llengua a més a més que és un acte anticonstitucional (Art. 3 Constitució Espanyola 1978).

Per tot això la meva ràbia i indignació contra aquesta persona i l'hospital que no posa tots els medis necessaris per corregir aquesta discriminació i que, per cert, ho fa d'una forma reincident.

Aquesta situació és fruit de l'actual eliminació del requisit de català al personal sanitari pel Govern presidit per la Sra. Prohens per tal de discriminar la nostra llengua i totes les activitats relacionades amb ella i en aquest cas perjudica la nostra salut».