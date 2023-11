Drets dels pares per damunt dels drets dels fills?

El 'Pin Parental' ens ha de dur a fer una reflexió, si un pare du el fill al metge i el metge l'hi recepta una medicina necessària per a la seva salut, i el pare no l'hi subministra, de manera continuada aquesta medicina, simplement per estar en desacord amb el metge; i la salut del fill no evoluciona favorablement, l'administració actuarà damunt aquest pare, ja que la constitució estableix "Es reconeix el dret a la protecció de la salut. Competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives...". Per tant, ningú acceptaria el dret del pare per damunt del fill en la salut de l'infant.

Però pareix que tot canvia quan ens enfrontam a un pare amb unes idees radicals del que és la cultura i l'educació; un pare que té mancances en la seva formació, que té desconeixements quant a història, filosofia, pedagogia, filologia; en resum, tots els pares tenim mancances en els nostres coneixements, ja que no podem ser "doctors" en totes les matèries; ara bé, el Partit Popular ha estat d'acord i avala que el pare, en la seva "ignorància" pugui decidir que el seu fill sigui "tan ignorant com ell" i, per tant, neguin als fills el seu dret, establert per la constitució "Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. L'educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals".

Fins a quin punt aquest sotmetiment del Partit Popular i del Govern de les Illes Balears no està maltractant els nins d'aquesta comunitat, deixant el seu dret constitucional a l'educació i la cultura en mans d'un col·lectiu radicalitzat.

El Govern, com a garant dels drets dels infants, no hauria d'actuar ans al contrari? Impedint que aquests pares posin traves als seus fills per accedir a l'educació d'una manera lliure i plena.

A qui prioritza aquest Govern? En mans de qui està la Sra. Prohens?