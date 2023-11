Concentracions i manifestacions: això és un cop d’estat

El voxero gros ha tret les tropes al carrer. Tots van cada dia a protestar davant la seu del PSOE i allà canten el cara el sol i tots els himnes patrioters existents. Aquesta gent fa por. Són els que anaven pel carrer a final dels anys 30 i feien matx per on passaven. Ara tiren petards, peguen foc als contenidors i criden, dient que volen enviar el traïdor a la presó, això és, a Pedro Sánchez, aquell que ha comès una vil deslleialtat. Quin ha estat aquesta vegada el gran pecatotis, aquell del qual és acusat per la dreta, la vil dreta i la dreta patriotera? Surten a cantar pels micros i semblen gallines que escainen. Heu sentit mai una quica escainar? Fa molt de renou, sembla que tosseix a ritme de tenor. Aquests estan disposats a escainar cada dia. El pecatotis és molt greu. És anticonstitucional? Qui ho diu que és anticonstitucional? Perquè jo crec que no. Ja es va dir fa més de sis anys… que un problema polític s’havia judicialitzat. I els participants a unes manifestacions cent vegades més pacífiques que les actuals, varen servir perquè el Tribunal Suprem ficàs la pota pel mig i acusàs a la dreta i a la sinistra tota persona que es movia a la manifestació. Què significa idò l’amnistia? Que aquells que eren a la manifestació i es movien a dreta i a sinistra no varen cometre cap il·legalitat i no és condemnable. Així de senzill. Molts capitostos es dedicaven a enviar la gent a casa seva. Doncs aquests varen ser condemnats. Què havien d’haver fet? Enviar-los a fer aldarulls? A atacar les tanques de la policia? De què va aquesta tropa de polítics del PP criticant tant el fet que Pedro Sánchez hagi estat capaç de negociar l’amnistia com que hagi guanyat més vots que els que necessita per a la investidura? Saben què és l’amnistia? Saben què és la democràcia? L’amnistia entra de ple en la democràcia. És que encara no se n’han temut? Se’n temeran algun dia? Per què quatre exaltats es dediquen cada dia a perturbar la convivència? No saben ni volen saber que l’expresident tornarà a ser reinvestit al càrrec? Per què el cervell no rutlla al cap dels caps de VOX?

Fa estona que els papers s’han invertit. Els manifestants demanen llibertat, quan la llibertat l’hauríem de demanar nosaltres. Acusen els socialistes que han de governar d’haver fet un cop d’estat, quan el cop d’estat el fan ells o el volen fer, o demanen als militars que el facin. On s’ha vist mai tanta bajanada? Han passat d’enviar Puigdemont a la presó a enviar-hi Pedro Sánchez. Fins i tot hi ha socialistes que se’ls ha perdut el cap i ara pensen com els del PP. Ahir hi havia fins i tot una pancarta que més o manco deia: «Val més viure dret que de genollons… o agenollat.» Aquesta frase s’ha atribuïda moltes vegades al ‘Che’ Guevara, però sembla que pel temps, qui la va dir va ser Emiliano Zapata, el líder de la revolució mexicana. Però també té números i possibilitats d’haver-la dita, la «Pasionaria», la revolucionària comunista. Allò cert és que això pensen els que ara es concentren davant la seu del PSOE a Madrid. Mentre els del PP deuen somriure davall davall. Estan recollint tot el que han sembrat. Es veu que obtindran una bona collita. Això que ha plogut poc. Qui sembra vents, recull tempesta; qui sembra odi… no pot saber el que recollirà.

Com es reuneixen diàriament aquestes persones? Són milers les persones convocades a través de les xarxes socials per partits i organitzacions ultradretanes (Vox, Revuelta, el front juvenil vinculat al partit d’Abascal, el col·lectiu Desocupa i altres). És una concentració contra l’amnistia que es vol concedir als acusats del procés català, que havia de conduir el poble català a la independència, cosa que no va passar. Clar, algunes vegades hi van manifestant-se i sense comunicar-ho a la Delegació del Govern. S’agafen el poder com si fos el «pito del sereno». I si han de tallar el trànsit per una de les vies més comunicades de la capital, ho fan sense manies.

Les protestes davant les seus del PSOE i en contra de la llei d’amnistia i la investidura de Pedro Sánchez es van succeint. Hi acud Santiago Abascal com a principal reclam perquè hi vagin els més renouers. La policia nacional s’ha trobat havent de defensar l’edifici i cada dia es fan detencions. L’extrema dreta treu centenars de persones davant les seus del PSOE a tot Espanya. El líder Abascal predica i predica. Diu que vagin a la seu del PSOE i després anuncia que tenen el deure d’estar en el carrer, davant l’acte democràtic de Sánchez. Volen acusar el president de dictador, quan ells són els que fan de dictadors. És una inversió perillosa dels papers. Diuen que són al carrer per evitar un cop d’estat, quan el cop d’estat és el que fan ells. Cada dia es fan algunes detencions i aquestes es fan per desobediència i atemptat contra l’autoritat.

Un dia d’aquests ha estat la plataforma Revuelta, organització vinculada a l’associació estudiantil Plataforma 711 que defensa «valors cristians» i «de la reconquesta» qui ha fet la convocatòria. A mesura que passava el temps, la tensió augmentava i els efectius de la UIP han hagut d’intervenir, han llançat gasos lacrimògens, pilotes de goma, pots de fum i han iniciat unes quantes càrregues contra els manifestants dels voltants del carrer Ferraz, seu del PSOE. Els antidisturbis han continuat pel carrer Marqués de Urquijo i de la Princesa, on s’ha començat a dispersar els manifestants entre crits contra el Govern de Pedro Sánchez.

A Barcelona, unes dos-centes persones s’han concentrat davant la seu del Partit del PSC, l’entrada del qual estava defensada pels mossos d’esquadra. Hi havia algun diputat de Vox. Els concentrats cridaven lemes com aquests: «Espanya no se vende, se defiende», Puigdemont a prisión», «Pedro Sánchez, hijo de puta» i «Sánchez, traidor, España es tu nación».

A València, centenars de persones han fet alguna cosa semblant a Barcelona, i també altres lemes com «Este presidente es un delincuente» i «Felipe cabrón, atiende a tu nación».

Això s’ha estès per altres llocs de la geografia espanyola, i crec que ara és el PP qui convoca manifestacions pertot. Mentre es manifesten ells no ens deixen manifestar-nos a nosaltres. Quan deixarem de viure a un món a l’inrevés?