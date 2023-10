«¡Que te vote Txapote!», «¡Pedro Sánchez, dimisión!», «¡Puigdemont, a prisión!». Aquests eren els crits que se sentien a l’Espanya democràtica de 2023. Millor dit, a l’Espanya tercermundista. Aquesta Espanya única, indivisible, invencible, la que sempre ho guanya tot, la millor, també compta amb aquests éssers indesitjables que fan caure la cara de vergonya. I tant si eren consignes del PP com si ho eren de VOX… i encara que no ho fossin, aquests dos partits en són completament responsables. Així han anat formant una bona part de ciutadans amb el seu comportament i amb els seus discursos. I ben contents que devien estar, ben contents que estaven, segur! Els heu sentit protestar pel fet? Clar que no. Per a ells, els únics responsables són els socialistes, millor dit, l’únic responsable és Pedro Sánchez. El culpable és el president en funcions, per relacionar-se amb ‘txapotes’ i ‘puigdemonts’. Que ho solucioni Sánchez, que vol tornar a esser investit president. I això és patrimoni de Feijóo, que diu que va guanyar les eleccions i que li toca ser president a ell. Com pot ser president un home que no entén res? No vol saber que per ser president ha de guanyar les eleccions amb nombre de diputats i s’ha dedicat a fer-ho tan malament que no aconsegueix els vots, perquè primer insulta i llavors demana els vots. Diu que ell estima Espanya i que els altres no saben estimar-la, sinó que la volen trossejar. Per què el dia de la Hispanitat no es demana per què es varen separar tots els països que formaven part de l’Espanya gran on no es ponia el sol? Si fos capaç de contestar aquesta pregunta, no faria enviar a la presó una persona que es va preocupar que els seus conciutadans poguessin exercir el seu dret humà a decidir i va organitzar una diada electoral amb urnes per poder votar. Si Feijóo i el cap de VOX fossin demòcrates, el rei Felip, la princesa encantada i formada militarment a la velocitat de la llum, i la periodista reina no haurien d’haver d’empegueir-se en sentir els crits que encapçalen aquest article.

Mentrestant, aquí, a les Illes Balears, també hi ha una presidenta que s’alegra també d’anar a la velocitat de la llum, fent canvis i propostes que diu que va prometre a la campanya electoral. Diu que no ha de governar amb VOX, perquè no ha oferit cap càrrec a representants d’aquest partit. El que no diu és que duu endavant el programa de VOX. Clar, així VOX no necessita tenir càrrecs electes, si altres li fan la feina. Els del PP diuen que això no és veritat, llavors, és molt senzill, això deu voler dir o vol dir que els programes de govern són idèntics. Han eliminat el requisit del català per poder fer feina a la sanitat pública. Això no és altra cosa que voler eliminar el català i fer-la desaparèixer com una dels milenars de llengües existents al món. Això no és més que voler fer el que va voler fer el rei Felip V, els seus successors, el dictador Primo de Rivera i el dictador Franco. Recentment ho ha volgut fer Aliança Popular i ara el Partit Popular. El que no m’hauria imaginat mai és que això ho fes una campanera filla de campaners i descendent dels catalans Proens, llinatge català que prové del llatí Prudentius, encara que es veu que de prudència no en té gens a l’hora de conservar la seva llengua i la dels seus avantpassats. Això vol dir que no conserva tampoc la seva cultura ni la seva identitat. Ella només usa de la seva submissió quan va a Madrid a fer capades als reis. També ha existit i deu existir molta gent al seu poble que gaudeix fent capades als rics, com aquell beneit de poble que sempre que arribava una persona principal, la volia tocar, perquè pensava que se li aferraria alguna qualitat bona d’aquell personatge. La senyora Prohens no sap ni vol saber que les administracions públiques han perseguit la llengua catalana, i ara correspon a les mateixes administracions retornar tot el que han pres a la llengua, retornar-li tot el que li han robat, i això vol dir normalitzar-la. El requisit per a la sanitat i per a tota l’administració és indispensable, necessari, estatutari i també constitucional. Recordi-ho senyora Prohens!

Com és possible que arribi un inspector qualsevol, a una escola qualsevol, això vol dir tots els inspectors i totes les escoles i demana que s’elimini del projecte de normalització lingüística totes les paraules «immersió»que hi apareguin? I què vos sembla si a més, algun d’aquests inspectors, fa vint o trenta anys varen ser grans defensors de la llengua catalana? Coses veurem que ens deixaran amb els pèls drets.