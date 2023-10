Donar vida als mitjans en català

Ara fa 10 anys, vàrem començar una aventura des de zero. Vàrem crear l'Associació Ona Mediterrània que ha servit donar vida a una sèrie de mitjans de comunicació.

Ho hem fet amb el compromís, complicitat i feina de molta gent. No ho hem fet perquè fos divertit o pel seu rendiment econòmic, ho hem fet perquè era necessari, per a donar vida a la nostra llengua, a la nostra cultura, a la nostra societat civil i a tota la gent que estima Mallorca.

Avui a les 18.00 hores ens trobarem a Es Baluard de Palma per celebrar les fites aconseguides, per gaudir d'una bona actuació musical i d'una interessant acció poètica... També per dibuixar un nou futur.

Per donar vida a un nou projecte comunicatiu que ens farà més forts i més lliures

Veniu a Es Baluard, coneixeu i ajudau des del primer dia a donar vida a aquest nou projecte.