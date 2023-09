Contra el català, contra l’ús de la raó i a favor de les mentides

Ens trobam en un cap de setmana que vol acabar amb l’estiu. La calor inaguantable desapareix. Els anti canvi climàtic diran que ells ja ho sabien. Que això és normal i que el canvi no existeix. El temps, el climàtic i el transcorregut, s’encarregarà d’eliminar el seu pensament equivocat. Mentre, la paisana de Joan Veny, sense que li caigui la cara de vergonya, possibilita que s’elimini el requisit del català de la Sanitat. Serà que a Campos ja s’ha perdut la llengua, aquella llengua que forma un dialecte mallorquí molt característic i que ajuda a la puresa i autenticitat de la llengua catalana. Doncs, quan aneu a l’hospital, posau-vos la llengua dins la butxaca i treis de l’altra butxaca la dels invasors, la dels que la imposaren a partir del segle XVIII. Els que sou autèntics mallorquins, els que no cal que digueu que ho sou, perquè se vos nota de lluny, podeu anar preparant les estratègies normalitzadores, ja que el govern del PP, que ha començat per la Sanitat i que continuarà per l’Educació, instruït i dirigit per Vox, pretén acabar amb la llengua, assegurant que ells no en són culpables, sinó que el poble és el que ho vol així. Existeix algun poble en el món que vulgui perdre la seva llengua? Clar, al poble mallorquí i al poble espanyol els ho han ensenyat així, igual que s’ensenya al poble rus que la culpa de la guerra és d’Ucraïna, i que els invasors són els ucraïnesos. Veis alguna diferència amb el comportament dels russos i dels espanyols que ensenyen que a Mallorca s’ataca el castellà i que no es pot parlar? En podria parlar tot l’article, però ho deixaré aquí i ja continuarem parlant-ne en d’altres.

Un altre tema de la setmana ha estat el cas Rubiales, que ha demostrat l’equivocació que han tengut durant el transcurs del temps. Equivocacions d’aquestes ocorren moltes vegades i a moltes persones quan tenen un problema que hauria de ser ben bo de resoldre, però no ho saben fer o no volen. Encara que la llei autoritzi a parlar i dir que va ser una agressió sexual, jo i moltes persones no ho creim. Crec que va ser un abús de poder, ja que el fet que siguis la màxima autoritat en el camp del futbol no estàs autoritza a besar als llavis una persona que és 20 o 30 anys més jove que tu. I si l’agafes, l’abraces i amb les mans obertes l’agafes pel cap, si, a més, la beses, no pots continuar ocupant el lloc de poder que algú o alguns t’han concedit. Rubiales parla de cacera i que ha estat perseguit. El mateix fa la família que repeteix les paraules del seu parent. I s’han equivocat completament. Si Rubiales hagués demanat perdó i hagués dimitit, dient que sense voler s’havia equivocat, ja que s’havia deixat endur per l’eufòria, ningú no n’hagués parlat més. Però no, ell es va presentar com a víctima, va dir que la besada havia estat consentida i que no dimitiria, ho va repetir cinc vegades. Encara que hagués estat consentit, no ho podia fer, el seu càrrec li ho impedia. Es veu que la família el va mal aconsellar, si es va deixar, perquè després la mare es va posar en vaga de fam per la cacera, sense pensar que estava allargant la possible cacera. I tota la família escampada davant l’església i parlant de cacera i d’atac deplorable contra Rubiales, allargava també més el procés deplorable que impedia parlar de la victòria al campionat del món. Si el fet, al reglament de l’organisme superior esportiu marca que és una falta greu o molt greu, no hi entraré. El que pens és que Rubiales no pot continuar en el càrrec o bé perquè hagi dimitit, o bé perquè l’hagin fet dimitir.

L’altre tema que consider destacat de la setmana és el que hauria de dur a la continuació de la governació de l’Estat espanyol, que ara està governat de manera provisional. Aquell que ha autoritzat a governar els partits que més vots tenguessin en els organismes corresponents dels càrrecs electes, a més de 20 pobles i comunitats, ara vol esser elegit perquè ha estat el partit més votat, encara que no té la majoria suficient de càrrecs electes, en aquest cas, de diputats. Aquest personatge que fa això es diu Feijoo, i per què deu ser que és completament previsible el que dirà als mitjans de comunicació o a tots els actes que acudeix, igual que ho fan els seus incondicionals del partit, que deuen tenir les consignes ben dictades i apreses? Sempre sol dir que ell farà tots els sacrificis que calgui per beneficiar Espanya, i que, en canvi, Sánchez sacrificarà Espanya per beneficiar-se a ell personalment. Que ell governará per mantenir Espanya una, gran i lliure, i en canvi, Sánchez vol governar per trossejar Espanya, dividir-la i separar-la, deixant-la vint-i-una, petita i enreixada. Que ell vol pactar només amb els partits constitucionalistes i que Sánchez vol governar amb els partits que estan contra la Constitució. I així, i a partir d’aquí es van fent els seus discursos. Ja veurem què passarà el dia de la investidura. Tot és qüestió de temps.