Una compartició personal literària

Tenc la sort de poder escriure aquests articles amb tota mena de manca de formalismes, correccions, apreses a la Universitat, per dues raons: una d'elles perquè mai he trepitjat durant molts de dies una universitat com a estudiant, i per altra perquè el director del dBalears me paga religiosament els articles ho faci tan bé o tan malament com ho sàpiga fer, o no fer.

Tenc entre les meves preferències literàries moltes autores... com poder oblidar, com poder esborrar l'empremta deixada en mi d''Al Far', 'Orlando'... de Virginia Wolf, 'Solitud' de Víctor Català o qualsevol obra de Mercè Rodoreda ? o d'autors com Gabriel Garcia Màrquez, Albert Camus Sintes o Miquel Àngel Riera? I tants i tants d'altres... i entre altres Ian McEwan, anglès. 'Amsterdam', 'Expiació', 'Dissabte', 'A la platja de Chesil', 'Operació Caramel', 'La llei del menor', 'Closca de nou', 'Màquines com jo', 'La panerola'... són llibres que formen part de la meva biblioteca de paper.

Avui he sabut que per devers dia 6 de setembre ha de sortir publicat un nou llibre seu, una novel·la, 'Lliçons', i serà aviat i amb ànsia que a partir d'aquest dia el compraré i el llegiré. Ho faré malauradament en català i no en en l'idioma en què va ser escrit perquè, així com he tengut la sort de poder llegir Cortazar, Rulfo o Lorca en castellà o Camus en francès, d'anglès no en sé gens ni mica. I em sap greu, molt de greu, però bé, hi puc viure, hi he de viure.

Si escric avui aquest article, un dia abans del 27 d'agost, diumenge, que sembla que l'esclafit meteorològic serà sonat (curiosament el 27 de març ens va visitar Juliette), és perquè per a mi, literàriament, feliçment, aquest esdeveniment de la publicació de la darrera novel·la de McEwan, és una notícia especial. A nivell personal, ho torn a dir, però que avui vull compartir amb vosaltres.