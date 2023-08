Al Principat de Catalunya, el principal enemic és a casa

No és gens bo de fer dir que el món cada dia és millor. Per tant, la consigna que clama per un món millor, continuarà essent vigent durant molt de temps, i necessitarà de persones dedicades i entregades a mantenir-la en la ment de les persones com fan els ‘voxeros’ que volen mantenir vigents algunes de les consignes que es llançaven als campaments de les joventuts franquistes, com la de mantenir Espanya, una gran i lliure. Una, perquè sempre s’han encarregat de trossejar-la i se l’han volguda empassar com si fos un pastís d’aniversari; gran, perquè s’han encarregat d’empetitir-la amb la seva conducta delirant del temps de Carles I i lliure, perquè sempre han defensat una llibertat inexistent, perquè han censurat fins i tot la llet de les seves mares, quan els donaven de mamar i volien mantenir-se sempre amb la xupa a la boca. A la seva Espanya no li afegeixen la paraula vergonyant, perquè en tenen i no en tenen. No en tenen, perquè pacten amb VOX contínuament per manar aquí i allà, i en tenen, perquè no assisteixen als pactes amb VOX, totalment avergonyits. Aquestes contradiccions els conduiran difícilment a manar el país de l’una, gran i lliure. Més aviat els conduiran a no manar-hi. Tot això aconseguirà que els nins d’aquest país no democràtic deixi d’estar manipulat, si no es posa en marxa les seves reformes que volen fer a l’escola. Si l’escola estigués manipulada així com ells volen fer, no tendrien cap opció a arribar fins aquí on han arribat. La manipulació etarra se’ls ha escapat de les mans i ara, només els queda la manipulació catalana que també se’ls escapa pel colador, amb l’ajuda dels que es diuen independentistes catalans, que si només ho diuen, no ho són.

Els governs independentistes dels últims anys han donat molts doblers als dos grups de comunicació que més lluiten i treballen per acabar amb l’independentisme com són el Grup Godó i l’extrema dreta de Premsa Ibèrica i els seus mitjans a Catalunya. Alguns anys fins i tot en reben més que durant l’etapa autonòmica de CiU i del tripartit. Si aquests governs pensaven que d’aquesta manera aquests grans grups de comunicació tractarien amb amor l’independentisme ja s’ha comprovat que no era així. Al contrari, han cobrat milions d’euros per promocionar la llengua catalana i han acabat promocionant la llengua castellana.

La Vanguardia ho explica sense cap casta de vergonya, el seu objectiu ha estat liderar les visites en la versió digital en castellà a tot l’estat. Fa uns dies va publicar “La Vanguardia, líder absoluto de la prensa digital el mes de elecciones”, en castellà, lògicament.

Per aconseguir-ho fan “trampes” per perjudicar les lectures en català, ja que amaguen la versió en llengua catalana, i es pot demostrar. Si fas la cerca en castellà, la notícia la trobes en obert i si la fas en català, l’enllaç et duu a la versió escrita en català, que és de pagament.

Una insultant maniobra per evitar que els lectors no llegeixin en català les notícies. De fet, la versió del Twitter de La Vanguardia en català està aturada des de l’any 2019 com mostra una captura de pantalla. Segons diuen ells mateixos, a Catalunya tenen més de tres milions de visites en castellà; no poden permetre que molts d’aquests lectors ho facin en català.

Fins i tot, moltes vegades els responsables de comunicació del govern i de les conselleries publiquen els enllaços de les entrevistes als seus consellers en castellà, ja que no troben la versió en català. Darrerament, la versió web en català que la tenen amagada publica algunes notícies en obert per evitar el ridícul d’alguns responsables de comunicació que promocionaven els enllaços en castellà per no trobar-los en català.

Com a mostra d’aquestes incongruències ha estat la darrera subvenció atorgada al Grup Godó, 450.000 € per un projecte anomenat “La Vanguardia, proyecto de futuro” que acabarem veient com acaba promocionant les versions en castellà.